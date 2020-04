Le débarquement des croisiéristes avec des patients se poursuit – . Miami (51)

Le travail de débarquement pour les croisières Zaandam et Rotterdam se poursuit ce vendredi à Port Everglades, après un voyage marqué par la fermeture d’autres ports craignant d’accueillir des voyageurs affectés par la maladie COVID-19, dont quatre décédés, dont deux confirmés par le virus.

Selon Orlando Ashford, président de la compagnie de navigation Holland America Line (HAL), Orlando Ashford, président de la compagnie de navigation aérienne, a déclaré que la majeure partie des passagers asymptomatiques, environ 1200, devraient terminer le débarquement entre vendredi et samedi, tandis que l’équipage des deux navires restera à bord.

Après une journée de suspense après des jours de négociations avec les autorités de Broward, le comté où se trouve le port, et même l’intervention du président Donald Trump, les navires de la compagnie maritime HAL ont finalement pu accoster à Fort Lauderdale, une ville située à environ 40 kilomètres. au nord de Miami.

À l’atterrissage, la priorité a été donnée à une dizaine de passagers, les plus malades, qui seront soignés dans les centres hospitaliers de Floride, tandis que d’autres, présentant des symptômes grippaux et certains infectés par le nouveau coronavirus, devront rester à bord du navire en présence de personnel médical la compagnie maritime.

“Ces voyageurs auraient pu être n’importe lequel d’entre nous ou nos familles, pris au dépourvu au milieu de cette fermeture sans précédent des frontières mondiales qui s’est produite en quelques jours et sans avertissement”, a souligné Ashford.

Les passagers non infectés seront transférés à l’aéroport de Fort Lauderdale

Au cours de ce voyage et le samedi, les passagers sans symptômes qui sont déclarés aptes à voyager devraient être transférés directement sur la piste de l’aéroport de Fort Lauderdale pour embarquer sur des vols vers leur lieu de résidence.

Sur les croisières, parmi les 1 200 passagers, il y a 331 citoyens américains, y compris des résidents de la Floride, qui ont été transportés à leur domicile par un réseau de transport privé.

À bord se trouvaient quatre morts, neuf infectés par COVID-19 et 200 autres personnes présentant des symptômes pseudo-grippaux. L’accord de débarquement a été conclu avec un commandement unifié, qui comprend les commissaires du comté de Broward, le ministère de la Santé de la Floride, les garde-côtes, le Center for Disease Control and Prevention (CDC) et Port Everglades.

La Holland America Line croise Zaandam et Rotterdam à quai à Port Everglades jeudi

Holland America a loué des avions pour des passagers étrangers en bonne santé qui embarqueront dans des bus spécialement désinfectés qui les emmèneront à l’aéroport, où ils embarqueront sur des vols charters vers l’Australie, l’Angleterre et l’Allemagne.

Les croisières ont fait appel à la compassion des autorités et à la considération du président Trump face à cette crise humanitaire. Et ils ont été entendus.

Contexte de cette histoire

Il y a quelques jours, la Garde côtière des États-Unis a ordonné à toutes les croisières de leur demander de rester en mer où elles pourraient être détenues “indéfiniment” pendant la pandémie de coronavirus et d’être prêtes à envoyer des passagers gravement malades. vers les pays d’immatriculation des navires.

Mercredi, les garde-côtes ont ordonné aux croisières de rester en mer.

Pour la plupart des croisières dans le sud de la Floride, cela signifie les Bahamas, où les gens se remettent encore des ouragans de l’an dernier.

Les règles, qui s’appliquent à tout navire transportant plus de 50 personnes, ont été publiées dans un bulletin de sécurité du 29 mars signé par le contre-amiral Coast Guard E.C. Jones, dont le district comprend la Floride, la Géorgie, la Caroline du Sud et Porto Rico, a noté l’AP.

La mesure prise par la garde côtière ordonne à tous les navires battant pavillon étranger de naviguer dans le septième district, qui comprend les ports de Floride, pour accroître leurs capacités médicales à bord et éviter de transférer des malades vers des hôpitaux à terre.

L’annonce a exacerbé le drame de centaines de passagers et membres d’équipage du navire de croisière Zaandam et de son navire jumeau, le Rotterdam, de la société Holand America.

Le début de l’odyssée

Le cauchemar des navires a commencé pour Zaandam, qui a commencé sa route le 7 mars à Buenos Aires (Argentine) et Rotterdam s’est joint aux eaux panaméennes le week-end dernier pour l’aider, lui fournir des médicaments et accueillir le les personnes qui ne présentaient aucun signe de maladie.

De Panama, où ils ont annoncé la mort de quatre de leurs passagers âgés, sans préciser si cela était dû à la maladie COVID-19, Zaandam, où les malades et certaines personnes en bonne santé ont été isolés, et Rotterdam, avec l’asymptomatique, a voyagé ensemble pour enfin arriver au sud des États-Unis aujourd’hui.

El Zaandam, qui prévoyait de terminer son voyage d’un mois à Port Everglades le 7 avril, n’a été autorisé à accoster dans aucun port après son dernier appel à Punta Arenas (Chili) le 14 mars, bien qu’il ait pu faire le plein dans les eaux Chilien et panaméen.

Le Panama l’a mis en quarantaine, a permis à Rotterdam de l’aider et a délivré un permis exceptionnel aux deux croisières pour traverser le canal de Panama. Au moins 14 tests positifs pour COVID-19 dans les tests embarqués.

Depuis le 22 mars, 250 personnes ont présenté des symptômes pseudo-grippaux, a annoncé aujourd’hui la société.

Sur les 1250 passagers qui ont commencé le voyage à Zaandam, 311 sont des Américains, 248 Canadiens, 232 Britanniques, 141 Australiens, 104 Français, 75 Allemands, 26 Suédois, 17 Néerlandais, 11 Suisses, 11 Argentins et 5 Mexicains et le reste de diverses nationalités. .

Ashford a remercié jeudi le sens de la “dignité humaine” des autorités américaines pour avoir permis le débarquement de passagers, dont 52 résidents de Floride, qui sont isolés dans leurs cabines depuis le 22 mars.

