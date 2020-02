Le dernier débat des primaires du Parti démocrate avant le Super mardi décisif du 3 mars prochain aux Etats-Unis Cela a commencé mardi avec sept candidats en Caroline du Sud, un État qui votera ce samedi.

Sur la scène de Charleston, les sénateurs Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Amy Klobuchar, l’ancien vice-président Joe Biden, l’ancien maire Pete Buttigieg et les milliardaires Michael Bloomberg et Tom Steyer participent.