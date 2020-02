Le défi de la réconciliation à Séville contre la reprise du rouge Réseaux sociaux sportifs

Séville et Osasuna se mesurent ce dimanche à Sánchez Pizjuán avec le défi pour les Andalous de gagner à nouveau à domicile, plus d’un mois plus tard, et de se réconcilier avec leurs supporters après le combat de jeudi malgré le passage des huitièmes de la Ligue Europe, et dans le cas des rouges récupérer des sensations.

L’équipe de Séville, cinquième en Liga après avoir remporté la Royal Society vendredi, a un besoin urgent de remporter une victoire dans son stade après trois matchs nuls (1-1 avec Alavés, 2-2 avec Espanyol et 0-0 en Europe contre Cluj Roumain) pour rester dans les positions de «champions» et réaffirmer le coup qui a frappé la table le jour dernier avec son 0-3 à Getafe.