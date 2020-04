Le défi d’obtenir un test Covid-19 au Nicaragua

Une Américaine qui vit au Nicaragua a raconté lundi 6 avril sur ses réseaux sociaux, la manière difficile de se faire tester Covid-19 dans le pays, après avoir présenté les symptômes et parce qu’elle vivait dans un endroit où vivent principalement des étrangers. Après plusieurs jours à essayer d’accéder à l’examen, le ministère de la Santé (Minsa) l’a finalement appliqué et ce mercredi, ils l’ont informé que le résultat était négatif.

La femme, qui vit à Rancho Santana, à Tola, Rivas, a raconté dans un post Facebook qu’elle est arrivée dans le pays en provenance de Floride, aux États-Unis, 26 jours avant le début des symptômes, donc “quelle que soit la maladie que j’ai, Je l’ai contracté dans le pays (Nicaragua) », a-t-il déclaré. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré que le délai dans lequel une personne commence à présenter les symptômes du coronavirus après l’avoir acquis est de 14 jours.

«J’ai essayé de me faire tester et c’est vraiment tout un défi ici. Je ne sais pas si j’ai Covid-19, mais je pense qu’il est de ma responsabilité d’agir comme si je l’avais et de m’isoler complètement “, a déclaré l’Américain. Elle a ajouté que son mari et ses enfants ont fait de même malgré le fait qu’ils n’aient jusqu’à présent présenté aucun symptôme.

L’Américaine a déclaré qu’elle souffrait de symptômes tels que des maux de tête et même de la fièvre depuis une nuit pendant quatre jours, mais sa plus grande préoccupation était la détresse respiratoire, alors elle a été forcée de prendre des précautions pour l’éloignement social de sa famille et de ses clients. son affaire. Il a cherché des moyens de faire le test le plus tôt possible pour exclure le coronavirus mais c’était difficile.

Le test était négatif

En tant que mise à jour de sa publication sur Facebook, la femme a déclaré qu’il y a deux nuits, elle avait pu accéder au test et ce mercredi, elle a été informée que le résultat était négatif, mais elle a déclaré qu’elle agissait toujours “comme si elle avait le virus”.

«Je continue la combinaison de médicaments (recommandés par mon médecin américain) qui, selon moi, ont été utiles pour soulager mes symptômes. Je suivrai les directives de rentrée indiquées par les CDC (Centers for Disease Control and Prevention), qui stipulent que les patients Covid doivent rester à la maison jusqu’à ce que les symptômes se soient améliorés (au moins 7 jours doivent s’écouler depuis le début des symptômes) », a-t-il ajouté. “Je m’engage à récupérer à la maison jusqu’à ce que je sois à 100%.”

“Ce n’était pas amusant d’être le” patient numéro un “dans la région”, a-t-elle expliqué. “Bien que la grande majorité de la communauté ait été extrêmement aimante et solidaire, certains ont répandu de terribles rumeurs et ont porté un jugement inutile sur moi”, a-t-il déclaré.

La Minsa dans son protocole stipule que la personne sera traitée comme un cas suspect si elle présente une infection respiratoire aiguë avec des antécédents de séjour dans des pays touchés par Covid-19, ou si elle a été en contact étroit avec un cas confirmé ou un autre suspect au cours des 14 derniers jours. au début de la maladie.

Au Nicaragua, les hôpitaux privés ont demandé au ministère l’autorisation d’importer des kits de test rapide pour Covid-19 et ainsi aider le système de santé à diagnostiquer les cas, mais à ce jour, les autorités sont restées silencieuses et la seule Les hôpitaux publics sont autorisés à effectuer les tests.

Le Covid-19 dans le pays

Le régime d’Ortega Murillo insiste sur le fait qu’il n’y a pas de communauté, c’est-à-dire locale, de contagion dans le pays. Cependant, mercredi matin, le système de santé cubain a signalé le troisième cas positif de coronavirus chez une personne arrivée sur l’île en provenance du Nicaragua.

Les spécialistes de l’épidémiologie ont déclaré que c’était un signe que la contagion locale existait dans le pays mais que le Ministère ne l’avait pas révélée ou identifiée, ou n’avait pas commencé l’enquête sur ce foyer de contagion signalé par Cuba.

Actuellement, il y a quatre cas suspects et six confirmés dans le pays: trois biens dans un état de santé délicat, deux récupérés et un décédé.