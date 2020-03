Le député d’Ortega Mario Valle minimise la pandémie de coronavirus et ignore l’avertissement de l’OMS

Les déclarations de Mario Valle Dávila, président du conseil d’administration de l’Université de Managua (UdM), selon lesquelles le nouveau coronavirus (Covid-19) “ne fera rien” pour la santé des jeunes, sont qualifiées par des spécialistes en Éducation et santé fausses et irresponsables, car cela contredit l’avertissement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) selon lequel les jeunes ne sont pas “invincibles” au virus.

Valle Dávila, qui est également député sandiniste et membre de la commission de l’éducation à l’Assemblée nationale, a déclaré lors d’une réunion avec des étudiants de l’UdM que “les études d’immunologie” indiquent que “tôt ou tard” les jeunes contracteront le virus mais «ça ne leur fera rien. Ceux qui leur font quelque chose vont avoir mal à la tête, un peu de fièvre peut-être, ils vont avoir un rhume tout au plus ».

Cependant, le fonctionnaire a ignoré les déclarations du directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Bien que les personnes âgées soient les plus touchées, les plus jeunes ne sont pas épargnées”, avait-il déclaré les jours précédents.

Dans cette situation, le spécialiste de la santé Alejandro Lagos a rappelé à Valle Dávila que le seul moyen de transmission du virus est de personne à personne, donc en rassemblant les étudiants dans le gymnase de l’université, il les mettait déjà risque.

«Tout le comportement épidémiologique du coronavirus se fait à travers les gouttelettes de salive et celles-ci sont acquises de personne à personne, c’est pourquoi la règle d’or d’avoir 90% de sécurité pour ne pas contracter cette maladie évite la confrontation de deux personnes à moins d’un mètre “, a déclaré Lagos.

“Ce (poste) est une exposition à la mort, ils augmentent la possibilité de tomber malade, ici le succès n’est pas de tomber malade, ne pas avoir les symptômes devrait être le succès d’une communauté”, a-t-il ajouté.

Malgré le fait que le régime d’Ortega insiste sur le fait que le ministère de la Santé (Minsa) est “prêt” à faire face à l’urgence du coronavirus, les spécialistes de la santé ont souligné que le système de santé n’est pas formé pour une telle situation, il devrait donc travailler dans le prévention, en évitant les foules de gens.

L’éducation doit promouvoir la prévention

Pour Alex Bonilla, spécialiste de l’éducation, le fait que Valle Dávila représente non seulement le conseil d’administration d’une université, mais aussi un fonctionnaire, devrait être responsable de la sauvegarde de la vie des étudiants et de leurs familles.

“En tant que fonctionnaire, je pense que vous devez être responsable de la sauvegarde de tout citoyen nicaraguayen qui fait le droit à l’éducation, qu’il soit public ou privé. Il doit représenter le modèle éducatif de la santé afin que les gens mettent en pratique certaines mesures pour prévenir la contagion “, a déclaré Bonilla.

Pour sa part, l’éducateur Ernesto Medina a qualifié les déclarations de Valle Dávila de “fausses” et a estimé que ce qu’il encourageait était de donner un “feu vert” aux élèves pour minimiser la situation.

“Il est clair qu’ils (les fonctionnaires) ont été autorisés à faire des activités et à faire tout leur possible pour faire comprendre à la population que tout est normal et que les conséquences vont devenir plus graves”, a déclaré Medina.

Sous les ordres du régime

Les spécialistes ont convenu que la position de Valle Dávila met en danger la vie des étudiants et reflète la servilité du régime d’Ortega-Murillo. L’UdM n’a jusqu’à présent pas suspendu les cours malgré la menace d’une épidémie dans le pays, ce qui met en danger le système de santé précaire.

“(Valle Dávila) doit suivre l’ordre du sponsor, tous ceux qui sont collés à la mésange vont garder le discours de Rosario Murillo et Daniel Ortega que tout est normal”, a déclaré Lagos. L’OMS a recommandé que les pays pratiquent la distance sociale pour aider à prévenir la transmission du virus.

“L’éducation doit promouvoir la prévention dans le sens le plus élevé des responsabilités, je pense que vous devriez réfléchir au point de vue que vous avez sur le manque de perception de l’insécurité dans laquelle tous les Nicaraguayens se trouvent par rapport à la pandémie”, a-t-il déclaré. pendant ce temps Bonilla.

Plusieurs universités privées ont suspendu les cours à titre préventif, mais les universités publiques ont indiqué que les activités académiques étaient maintenues et que toute décision concernant la situation dépendrait du régime d’Ortega.