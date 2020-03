Le député d’Ortega Wilfredo Navarro qualifie Nayib Bukele de “fou” en raison des mesures qu’il a prises pour affronter Covid-19

Le député d’Ortega, Wilfredo Navarro, a rejoint les attaques des hommes d’affaires et des journalistes d’Ortega des médias de propagande du régime contre le président du Salvador, Nayib Bukele, qu’il a qualifié de “fou” et a critiqué sa direction pour contenir l’épidémie de la nouveau coronavirus Covid-19 dans votre pays.

“Il y a des présidents ici comme Bukele fou, qui a même le nom d’un dictateur africain, (pour) ce qu’il a fait avec le Salvador et voir comment l’incidence” des cas de coronavirus a explosé, a déclaré Navarro, deuxième secrétaire de l’Assemblée nationale ce 25 mars.

Bukele a réagi rapidement en décrétant une urgence nationale au Salvador, ce qui impliquait le confinement social de la population, limitant la sortie à l’étranger uniquement pour les achats de nourriture ou les questions urgentes.

Il a également établi un plan d’urgence pour des mesures financières telles que la suspension des paiements pour les services de base, les crédits pour la population salvadorienne et les entreprises pour les aider à faire face à la crise économique provoquée par la pandémie. Plus d’un million de Salvadoriens reçoivent une caution de 300 $ pour acheter des produits d’épicerie et des produits de base pendant la quarantaine.

Le Salvador a confirmé neuf personnes infectées par Covid-19. Bukele a alerté l’attitude du dictateur Daniel Ortega et du Mexicain, Andrés Manuel López Obrador, pour minimiser la pandémie en gardant ses frontières ouvertes, et en appelant les gens à continuer d’assister aux activités d’agglomération contrairement aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Nicaragua souffre également des conséquences de la crise économique mondiale, qui complique la crise elle-même entraînée par l’instabilité sociopolitique due à la répression contre la population depuis avril 2018, lorsque des manifestations sociales ont commencé en demande de justice pour les crimes de répression, liberté et élections libres et transparentes.

La dictature d’Ortega refuse d’agir pour contenir la pandémie et rejette les mesures économiques pour aider la population et les entreprises. Le député d’Ortega, Navarro, a réitéré qu’il ne décrétera pas l’isolement social car il privilégie l’activité productive.

“Le pays ne peut pas être arrêté (…). Nous ne pouvons ni ne devons interrompre le travail qui doit être fait dans le pays. La production ne peut pas être arrêtée “, a déclaré Navarro.

Le ministère de la Santé (Minsa) ne confirme que deux cas positifs de coronavirus. Il y avait six suspects mais ils seraient devenus négatifs aux tests, selon le Minsa.

“Beaucoup d’ennemis au Nicaragua souhaiteraient que la pandémie efface le Nicaragua, mais cela ne se produira pas”, a déclaré Navarro en utilisant le discours du vice-président désigné, Rosario Murillo, selon lequel “Dieu ne permettra pas” au pays de faire face à une contagion massive de Covid. -19.

Mardi 24 mars, le caucus du Parti constitutionnel libéral (PLC) a présenté un plan de mesures financières et fiscales pour aider la population et le secteur des entreprises à résister à l’assaut de la crise, qui comprend, entre autres mesures, l’attribution des deux pour cent du budget général de la République au système de santé pour garantir les fournitures médicales et hospitalières pour faire face à une augmentation de l’épidémie. Également un moratoire sur le paiement des crédits et des services de base pendant trois mois.

Les députés d’Ortega à l’Assemblée nationale n’ont pas autorisé la présentation de la proposition en plénière. C’est lors de la réunion du Conseil d’Administration de demain, jeudi 26 mars, qu’il sera décidé de donner suite au plan PLC, mais ce qui est attendu, c’est que la proposition soit rejetée.

Tilda des “clowns” qui portent des masques

L’orteguista Navarro a également insulté ses collègues libéraux en disant “ce sont des pitreries” qu’ils portent des masques en séance plénière de l’Assemblée. Ce mercredi du CLP, seul le député libéral Maximino Rodríguez a assisté à la plénière, qui pour la deuxième journée a utilisé des masques dans la chambre.

Navarro a déclaré que le PLC a agi “avec deux poids deux mesures” car “ils ont critiqué le Front pour avoir fait des manifestations publiques” avec les marches de partisans et de fonctionnaires ordonnés par le régime lors d’une alerte sanitaire, mais les libéraux continuent de tenir des assemblées primaires, telles que Cela s’est produit dimanche dernier à Masaya, Carazo et dans le district V de Managua.

Cependant, lundi dernier, le Comité exécutif national (CEN) du PLC a ordonné la suspension des primaires et rejoint la modalité de télétravail.

En ce qui concerne le fait que les recommandations de l’OMS telles que l’éloignement social pour éviter la propagation du coronavirus ne sont pas adoptées par la Législative, Navarro a déclaré que ce n’était pas nécessaire car la distance de plus d’un mètre est pour quand vous êtes dans des endroits ouverts, ce qui C’est une erreur puisque les autorités sanitaires suggèrent que ce soit dans tous les domaines de la foule, comme la Chambre de l’Assemblée où plus de soixante-dix députés assistent à chaque session.

“Aucun des députés n’a présenté de symptômes” du coronavirus, a déclaré Navarro.

Sur le cas du législateur de l’Alliance pour la République (Apre), Byron Jerez – du régime -, qui a passé mardi à éternuer et à essuyer les sécrétions avec des mouchoirs jetables dans son box, le joueur d’Ortega Navarro a assuré qu’il ne s’agissait que d’un « grand froid », pour lequel il suivait déjà un traitement médical.