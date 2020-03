Le député Mario Díaz-Balart teste le coronavirus positif – Telemundo Miami (51)

Avec beaucoup de prudence, après le vote du vendredi 13 mars, le membre du Congrès Mario Díaz-Balart a décidé de mettre en quarantaine à Washington, DC, et de ne pas retourner dans le sud de la Floride en raison des conditions préexistantes de son épouse Tia qui la rendaient exceptionnellement risque élevé.

Samedi soir, le membre du Congrès Díaz-Balart a développé des symptômes tels que fièvre et maux de tête. Il y a peu de temps, vous avez été informé que votre test de COVID-19 était positif. En quarantaine, Diaz-Balart a travaillé dans son département à Washington, DC.

Le membre du Congrès a déclaré dans un communiqué:

“Je veux que tout le monde sache que je me sens beaucoup mieux. Cependant, il est important que tout le monde prenne cela très au sérieux et suive les directives du CDC pour éviter de tomber malade et d’atténuer la propagation de ce virus. Nous devons continuer à travailler ensemble pour émerger plus fort.” en tant que pays en ces temps difficiles. “

