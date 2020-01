Le derby des séquences opposées | Sports

Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid jouent dans un derby de séquences opposées, avec celles de Zinedine Zidane tirées à leur meilleur niveau depuis des années, avec une séquence de 20 matchs sans perdre et fiable en équipe, étant donné le besoin de l’équipe de Diego Simeone, dans la moment le plus irrégulier de sa longue étape.

Peeks à travers le Santiago Bernabéu, terre de conquêtes continues de Simeone dans un passé récent, le quatrième derby madrilène du parcours. Deux d’entre eux ont laissé des blessures. La pré-saison pour un Real Madrid battu aux États-Unis par un rival qui lui a valu sept buts. Plus récemment les rojiblancas, pour avoir perdu une nouvelle finale contre le même rival lors des tirs au but de la Super Coupe d’Espagne. Entre un lien avec rien dans la Wanda Metropolitano.