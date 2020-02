La deuxième journée du tournoi d’ouverture uruguayen, disputée entre samedi et dimanche, a confirmé la rébellion des équipes modestes, puisque les deux grands du football local, Peñarol et Nacional, sont respectivement en huitième et quatorzième positions.

Rentistas, nouvellement promu, mène seul le classement, avec 6 points, 2 de plus que Progreso, Cerro Largo, Defensor Sporting, Liverpool et Montevideo Wanderers.