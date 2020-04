Le dictateur Daniel Ortega réapparaît sans aucun plan pour faire face à la pandémie de Covid-19

Après 34 jours sans affronter le public, le dictateur Daniel Ortega est apparu ce mercredi 15 avril, dans une apparition diffusée sur la chaîne de radio et de télévision nationale obligatoire, dans laquelle il n’a annoncé aucune mesure pour empêcher la propagation massive du nouveau coronavirus. (Covid-19), ce qui fait penser aux critiques qu’il n’a donné que le visage pour donner une preuve de vie et encourager son militantisme.

Ortega n’a donné aucun signe indiquant qu’elle appliquerait les recommandations de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), telles que la fermeture des frontières, la quarantaine nationale, les restrictions de voyage, la fermeture des centres éducatifs et les universités. Il n’était pas non plus intéressé à donner un exemple personnel, car avant de s’asseoir pour prononcer son discours, il a salué tous les fonctionnaires présents avec une poignée de main, et ils étaient situés à la distance habituelle de son domicile et du bureau du gouvernement.

“Au milieu de cette pandémie, le travail n’a pas cessé, car ici, si vous cessez de travailler, le pays meurt et si le pays meurt, les gens meurent”, a déclaré Ortega dans une partie de son discours. “Imaginez que si nous envoyions la police pour s’isoler et l’armée pour s’isoler … le pays disparaît”, a expliqué Ortega.

Le dictateur a déclaré que le pays ferait face à la pandémie “avec des ressources limitées”, “avec beaucoup de patience et de discipline”, avec “le renoncement à soi des agents de santé”, “avec la participation des citoyens”, “avec beaucoup de discipline des travailleurs”, mais sans mesures concrètes.

Ortega est réapparu entouré des fonctionnaires de son cabinet gouvernemental. Seulement, il a parlé pendant au moins 25 minutes de la durée de l’émission spéciale, annoncée à partir de midi par la première dame, vice-présidente et porte-parole, Rosario Murillo.

Dans les réseaux sociaux, le ton blanc des mains du dictateur a attiré beaucoup l’attention. LA PRESSE / Capture d’écran

Bien que depuis le début de son discours, Ortega ait parlé de la pandémie qui sévit dans le monde, alors qu’il était publiquement absent, son message visait en général à minimiser les effets mortels de cette maladie. Il a mentionné une liste d’autres maladies, épidémies, décès dus aux guerres, statistiques des décès dus aux accidents de la circulation, au VIH-sida, aux suicides, comme voulant minimiser les plus de 100000 décès dans le monde en raison de la propagation du nouveau coronavirus ( Covid-19), ce n’est qu’en quatre mois que ce nouveau type de coronavirus est apparu. Dans une partie de son discours, il a déclaré que “ce n’est pas la première fois qu’une pandémie affecte le monde”.

Ortega a assuré que le pays a “les capacités de prendre soin de la population”, en parlant du système de santé. Il a profité de la question de la pandémie, pour exiger des changements dans le monde, mentionnant spécifiquement que l’organisation des Nations Unies doit “changer, elle doit être re-fondée”.

Sans parler de son absence

Bien qu’il ne fasse aucune référence à son mois sans faire face à la population, il mentionne que depuis le 11 mars dernier, un jour avant la dernière apparition de ce dernier jusqu’au 15 avril, la nouvelle pandémie de coronavirus a été déclarée ( Covid-19). Il a reconnu qu’au cours de cette période où il était absent, au moins 1 200 sont morts, mais un seul par coronavirus au Nicaragua, selon les rapports officiels.

Pendant son absence de plus d’un mois, il y a eu de fortes rumeurs sur son état de santé, y compris ceux qui ont dit qu’il était mort. Dans l’émission de ce mercredi, de nombreux téléspectateurs ont été frappés par le ton de la peau de ses mains, qui était pâle et son visage apparemment maquillé, avec une base uniforme autour du contour du visage.

Après la fin de son apparition, le dictateur a commencé à saluer et à serrer la main des responsables présents, en nette contradiction avec les recommandations des entités spécialisées sur l’éloignement social pour faire face à la pandémie. Cela rappelle le cas du président mexicain Andres López Obrador, qui avait la même habitude au début de la crise sanitaire. Le Mexique est actuellement le troisième pays de la région d’Amérique latine avec le plus touché par Covid-19.

Bien que Telcor ait annoncé que la comparution aurait lieu à 2 heures de l’après-midi, le dictateur est apparu plus de trois heures plus tard, suite à ses retards habituels dans les événements publics.

Lire aussi: Daniel Ortega apparaîtra ce 15 avril sur le réseau national, après 34 jours d’absence

Depuis un mois, le dictateur nicaraguayen est le seul président absent du monde, face à la nouvelle pandémie de coronavirus (Covid-19), tandis que le reste des dirigeants américains et le reste du monde sont à la pointe de la crise sanitaire adopter des mesures de prévention suggérées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que des plans économiques pour aider financièrement la population qui a perdu son emploi, les travailleurs informels et autres plus vulnérables, ainsi que les entreprises.

Cela peut vous intéresser: l’absence d’Ortega est-elle illégale? Cela dit la Constitution politique du Nicaragua