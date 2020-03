Le dictateur s’enferme dans son bunker, tandis que le pays traverse la crise de Covid-19. Pourquoi Ortega n’a pas donné le visage?

Bien que Daniel Ortega soit censé être le président du Nicaragua, sa présence a été pratiquement nulle pendant la crise en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus (Covid-19), en raison des informations faisant état d’une augmentation des cas dans la région d’Amérique centrale et la deux officiellement annoncées jusqu’à présent dans le pays.

Ortega n’a pas dédié un seul message ou information aux personnes sur le sujet du coronavirus, et la seule apparition connue et la dernière a été par les médias de sa propagande, le 12 mars, lors de la réunion virtuelle extraordinaire de Chefs d’État et de gouvernement du Système d’intégration centraméricain (SICA), dans lequel une déclaration a été publiée avec des recommandations aux États membres et aux organes du SICA, pour agir contre la pandémie. Des représentants de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) ont participé à cette réunion.

L’épouse d’Ortega et vice-présidente du pays, Rosario Murillo, est la seule voix autorisée à donner le scoop sur les affaires Covid-19, et quelques détails. Plus tard, les responsables du ministère de la Santé sont transmis encore et encore par les médias officiels, répétant la même chose que Murillo a dit.

Ortega vit dans une bulle

Guillermo Incer Medina, membre du Conseil politique de l’unité nationale bleue et blanche (UNAB), a déclaré que l’absence d’Ortega est déjà une caractéristique de sa façon de gouverner le pays, de sorte qu’il ne voit pas avec étonnement qu’il n’a pas montré son visage dans ces moments critiques dans le pays.

«Il n’est pas surprenant que Daniel Ortega ne soit pas confronté en temps de crise. Nous avons déjà vu comment pendant l’insurrection d’avril (2018) il a passé des jours et des semaines sans montrer son visage. Il a été un dirigeant absent pendant toutes ses périodes illégitimes de gouvernement. Depuis de nombreuses années, il n’a pas visité les départements éloignés de Managua. Il n’a pas visité la côte caraïbe ces dernières années. Cela fait donc partie de sa façon de gouverner, de la bulle dans laquelle il vit “, a déclaré Medina.

Depuis qu’Ortega est revenu au pouvoir en 2007, il contrôle le pays depuis son domicile, situé dans le secteur connu sous le nom d’El Carmen, à Managua, une zone avec un rayon de sécurité de la police qui s’étend sur plusieurs blocs autour, sécurité renforcée en avril 2018 lorsque les manifestations civiles ont commencé, elles ont été réprimées au point de balles par la police d’Orteguista (PO) et des groupes armés à la fin d’Ortega.

Le dictateur se réfugie chez lui et envoie ses partisans dans la rue

Incer a regretté qu’Ortega et sa famille soient hébergés chez eux, des agents de santé et d’autres responsables exposent leur vie dans les quartiers, selon les voies que le régime leur impose.

“Sûrement lui et sa famille sont protégés à la maison, prenant toutes les mesures de sécurité que nous devrions tous prendre. Certes, si certains de ses proches ou lui ou sa femme sont infectés par le coronavirus, ils n’iront pas dans les bureaux de santé publique. Ils seront sûrement soignés par des médecins privés ou cubains, et d’autres, les plus défavorisés et les plus vulnérables, qui exposent leur peau dans les rues “, a ajouté Incer.

Ortega appartient à la population vulnérable de Covid-19

Arianna G.Moraga, membre de l’Alliance civique de l’opposition et chef du Mouvement étudiant du 19 avril (ME 19A), a rappelé que Daniel Ortega est une personne de 74 ans.Il a donc déclaré que s’il sortait à peine en public auparavant, moins Il le fera maintenant, car il sait qu’il fait partie de la population vulnérable à la contagion de Covid-19.

“Bien qu’ils aient toujours été interrogés à Carmen, maintenant avec plus de force, ils ne partiront pas, car, comme nous l’avons déjà dit, cette maladie n’a pas de couleurs politiques, ils ne voient pas les groupes ethniques, ils ne regardent pas la classe sociale, économique ou politique . Tout le monde ici est exposé à un virus comme Covid-19, et le fait que notre dirigeant à ce jour ne prenne pas les mesures appropriées, non seulement pour lui-même mais pour tous les citoyens, est accablant “, a déclaré Moraga.

Daniel Ortega lors de sa dernière comparution le 12 mars, lors d’une réunion virtuelle extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement du SICA, dans laquelle une déclaration a été publiée avec des recommandations aux États membres et aux organes du SICA pour agir contre la pandémie du Covid-19. LA PRESSE / Photo prise à partir de 19 Digital

Le coronavirus Il s’agit d’une maladie respiratoire, considérée comme une pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Plusieurs événements internationaux, concerts et rencontres mondiales ont été annulés en raison du risque de contagion. En outre, plusieurs pays ont fermé leurs frontières pour empêcher la propagation de la pandémie, ont appelé la population à ne pas quitter leur domicile, ont suspendu les cours, entre autres mesures. Au Nicaragua, le régime n’a mis en œuvre aucune mesure de confinement.

Selon Moraga, pour le régime d’Ortega “l’arrêt de l’activité économique est une action d’opposition, ce n’est pas une action citoyenne”, pour protéger la population contre la pandémie.