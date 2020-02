Le directeur de l’Institut espagnol d’océanographie démissionne | L’avenir

Le ministère des Sciences et de l’Innovation a admis la démission du directeur de l’Institut espagnol d’océanographie (IEO), Eduardo Balguerías, après l’annonce de problèmes de gestion de cet organisme.

Le directeur général adjoint de la recherche de l’IEO, Rafael González-Quirós, sera chargé de diriger cet organisme d’enquête publique jusqu’à la nomination d’un nouveau chef, a annoncé vendredi le ministère dans un communiqué de presse.

Ce département, “conscient des problèmes de gestion que traverse l’IEO”, a décidé, entre autres, de créer un groupe de travail qui intégrera des scientifiques et des gestionnaires de l’IEO et de l’extérieur.

Sa mission sera de préparer un rapport sur la situation dans un délai de deux mois et de proposer les mesures nécessaires au “rétablissement total” de l’IEO, selon les mêmes sources, qui précisent que ce groupe sera dirigé par le secrétaire général de la recherche, Rafael Rodrigo .

Dans le même temps, le Ministère, par le biais de ses organes compétents, analysera la situation à court et moyen terme de l’IEO “pour garantir la continuité nécessaire des projets de recherche”.

«Avec ces mesures, il est prévu que l’IEO continue de maintenir le haut niveau de recherche et de prestation de services techniques, à la fois en Espagne et en Europe, qui a caractérisé l’institut et a consolidé sa visibilité et son prestige», explique le département qui dirige Pedro Duque

Le ministère a tenu plusieurs réunions avec les directeurs des centres océanographiques de l’IEO et de différents niveaux, qui ont accepté le plan d’action proposé.

Duke lui-même a déjà avancé hier dans un apparition au Congrès des Délégués que son Ministère avait demandé des informations au BIE et qu’il étudiait sa situation en décelant au sein de cet organisme autonome “une certaine insuffisance” dans la gestion.

Problèmes bureaucratiques

Il y a quelques jours, on a appris que l’IEO avait un problème bureaucratique lié à l’achat de carburant, de nourriture et d’équipage qui pourrait faire en sorte que leurs navires restent au port.

Avant cela, depuis cet institut, ils se sont rendus au ministère début février pour tenter de résoudre le problème par l’urgence, une résolution qui pourrait néanmoins prendre trois mois.

Comme le ministre l’a expliqué hier, pour éviter une pause, il a été décidé que le Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) donnerait du carburant à l’IEO afin que les navires puissent continuer leur activité, tant que la situation serait résolue.

Au total, selon des sources du ministère, 96 000 litres de carburant seront transférés par navire, qui devront être restitués ultérieurement.

“Ils allaient avoir une pause à l’avenir que nous avons résolu avec le transfert de carburant de la SCCI”, a déclaré Duque. EFEfuturo