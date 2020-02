Le discours de Pep et le rôle de De Bruyne | Sports

Kevin de Bruyne. Pendant longtemps, un footballeur spécial et différent n’était pas apparu au stade Bernabéu en Europe. Avec la précision du chirurgien lors de la dernière passe. Des plus mémorables, sans aucun doute Thierry Henry avec Arsenal en 2006. Car ni Mbappé ni Neymar, avec le PSG, n’ont signé une bonne soirée football quand ils ont dû affronter Madrid.

De Bruyne est l’un des gars qui accorde le plus d’attention au discours de Pep Guardiola. Pep donne ses conférences dans l’auditorium de la ville sportive de la ville. Un minicine de 56 places. C’est votre zone de confort. Dans cet espace, Guardiola met toujours en avant une qualité qui permet au Real Madrid et au FC Barcelone: ​​croire, croire et croire à la victoire. Si vous voulez être vraiment grand en Europe, le Real Madrid et Barcelone sont votre miroir. Il insiste souvent.