Le document interne de SRE détaille les efforts mondiaux contre Covid-19

Le «Rapport global Covid-19», un document interne de la Chancellerie, présente un panorama international des mesures adoptées pour lutter contre le coronavirus.

Un document interne du ministère des relations extérieures (SRE), préparé par le bureau du chancelier, présente un aperçu international des mesures prises par les gouvernements nationaux pour contenir les propagation du coronavirus et d’atténuer ses impacts économiques.

Le rapport global Covid-19, auquel Aristegui Noticias a eu accès, contient également une liste des mesures adoptées par des organisations internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ainsi que des institutions d’assistance médicale et d’aide humanitaire, telles que le Nations Unies (ONU) et Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ce document de huit pages, élaboré à partir de sources journalistiques nationales et étrangères, contient également les chiffres mis à jour jusqu’à l’après-midi du jeudi 9 avril à 15 h 50.

Avec des informations du Center for Science and Systems Engineering (CSSE) de l’Université Johns Hopkins, le rapport global contient le nombre de nouveaux cas confirmés d’infection à Covid-19, ainsi que des patients récupérés et des personnes décédées.

Les chiffres analysés dans le document du ministère des Affaires étrangères proviennent des éléments suivants: six régions et leurs pays respectifs:

Amérique latine (Brésil, Chili, Pérou, Équateur, Panama)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Espagne, Italie, France, Allemagne, Royaume-Uni)

Asie-Pacifique (Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Japon)

Afrique (Afrique du Sud, Egypte, Algérie, Maroc, Cameroun)

Moyen-Orient (Iran, Israël, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar)

Les chiffres actualisés du gouvernement fédéral du Mexique viennent en tête de liste des personnalités internationales. Le document contient également des observations sur tendances particulières de contagion enregistrés dans chaque pays, le cas échéant.

Consultez ici le document SRE:

09avr20 COVID JOF Reportage d’Arististeui News sur Scribd