Le Dr Anthony Fauci, expert américain en coronavirus, a été contraint de renforcer la sécurité alors que les menaces de mort augmentent

(.) – Le Dr Anthony Fauci, principal expert médical des États-Unis dans la pandémie de coronavirus et membre du groupe de travail sur le coronavirus du président Donald Trump, fait face à des menaces pour sa sécurité personnelle et exige désormais la sécurité personnelle de la police à tout moment, y compris à la maison, confirme une source à ..

Un responsable de l’application des lois a déclaré à . que l’inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS), le bras chargé de l’application des lois de l’agence, avait demandé l’aide du US Marshals Service. USA après les menaces contre Fauci. Les shérifs ont ensuite remplacé les responsables du HHS pour assurer la sécurité personnelle du médecin.

Le Washington Post a d’abord signalé des menaces contre Fauci et une sécurité accrue.

Une source a également confirmé à . la semaine dernière que plusieurs membres du Département de la police métropolitaine de Washington étaient stationnés à tout moment autour du domicile de Fauci dans le quartier. La source a ajouté que la présence policière visible accrue était une réponse aux menaces croissantes de sécurité de Fauci, bien que la source des menaces n’ait pas été identifiée.

Mercredi, lors de la réunion d’information du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, Fauci a été demandé si lui ou la coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Deborah Birx, qui fait également partie du groupe de travail , avait reçu des menaces de toute nature ou avait été chargé de la sécurité. Il a dit qu’il ne pouvait pas répondre.

“Tout ce qui a à voir avec les détails de sécurité doit être demandé à l’inspecteur général du HHS”, a-t-il dit, faisant référence au ministère de la Santé et des Services sociaux.

La réponse de Fauci a été rapidement interrompue par Trump, qui est monté sur le podium pour dire que l’expert en maladies infectieuses le plus visible du pays n’a pas besoin de protection.

“(Il) n’a pas besoin de sécurité, tout le monde les aime”, a déclaré Trump. “En plus de cela, ils auraient de gros ennuis s’ils attaquaient.”

Cependant, comme le profil de Fauci dans la crise pandémique s’est accru, il en va de même pour son bien-être. L’orientation de Fauci vers Trump pour garder le pays aussi confiné que possible pour aider à contrôler la propagation du virus n’a pas gagné de fans parmi certaines voix ferventes de droite.

Fauci était l’un des conseillers en santé de l’équipe Trump qui a encouragé la poursuite des directives actuelles après que le président eut entendu des chefs d’entreprise et des alliés conservateurs que les restrictions étaient plus dommageables que le virus lui-même.

En fait, la décision de Trump d’étendre ces lignes directrices est intervenue après que Fauci et Birx aient fait une présentation solide avec les nouveaux modèles montrant qu’entre 100000 et 200000 personnes pourraient mourir, a déclaré à . une source proche de la décision du président.

“Vous ne respectez pas la chronologie, le virus le fait”, a déclaré Fauci à . le mois dernier lorsqu’on lui a demandé combien de temps le nouveau coronavirus pouvait affecter la vie quotidienne aux États-Unis.

“Vous pouvez le voir dans une période de temps relativement plus courte, lorsque vous voyez un soupçon d’aplatissement et de chute”, a-t-il déclaré, se référant à la vitesse plus lente de l’épidémie. “Mais vous savez, vous ne pouvez pas prendre de décision arbitraire tant que vous ne voyez pas de quoi il s’agit. Vous avez besoin des données. “

