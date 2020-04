Le Dr Fauci dit qu’il n’y a qu’une seule façon pour le sport de revenir cette année – .

Tout le monde essaie d’imaginer à quoi ressemblera l’avenir du post-coronavirus et juste au moment où nous pourrons tous à nouveau profiter d’un semblant de vie normale.

Alors que les dirigeants politiques au niveau fédéral dans l’administration Trump jusqu’aux niveaux national et local travaillent sur les points les plus subtils de cette réouverture du pays, d’autres questions ont émergé, telles que: qu’en est-il des rassemblements publics comme les sports professionnels? Quand peuvent-ils revenir?

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert des maladies infectieuses de l’administration Trump, pense que, à court terme, les sports professionnels pourraient devoir revenir moins les fans présents.

Le principal expert du gouvernement américain en matière de maladies infectieuses, qui est également un membre éminent du groupe de travail sur la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, a imaginé un retour imminent des sports professionnels lors d’une récente interview – bien que sans foule et arènes vides.

Le Dr Anthony Fauci a spéculé sur ce à quoi ressemblerait ce retour des sports professionnels lors d’une apparition sur Good Luck America, une série documentaire originale sur la politique américaine diffusée sur Snapchat. À un moment donné de l’interview, que vous pouvez regarder ci-dessous, la question lui est posée, en fait: allons-nous avoir le football universitaire cet automne? “Il y a un moyen de le faire”, répond Fauci. “Personne ne vient au stade.”

À quel point cela semble-t-il étrange et dystopique, non? Mais l’étrangeté de ce moment ne s’arrête pas là. Fauci imagine également d’autres mesures que vous auriez à prendre si vous vouliez vraiment aller de l’avant avec ces jeux – car les stades et les arènes vides sont le reflet d’une distanciation sociale qui doit encore se produire, qui doit s’étendre aux joueurs, comme bien.

Selon le sport, il y a un groupe de ces joueurs susceptibles d’entrer en contact les uns avec les autres, parfois même intensément.

Le Dr Fauci pense qu’il faudrait installer les joueurs, disons, dans un grand hôtel à proximité où ils pourraient être suffisamment espacés, et vous devriez également les tester intensément avant le match. Mais aussi extraordinaire que cela puisse paraître, c’est une façon de faire fonctionner ce travail. “Je pense que vous obtiendrez suffisamment d’adhésion de personnes qui meurent d’envie de voir un match de baseball”, a déclaré Fauci, en réponse à une question de savoir si vous pouvez vraiment le faire sans spectateurs.

«Il y a un moyen de le faire parce qu’il y a eu des propositions à la fois au niveau de la NFL, de la Ligue majeure de baseball, de la Ligue nationale de hockey, pour faire tester ces personnes et les placer dans de grands hôtels, vous savez, où vous voulez. jouer. Gardez-les très bien surveillés, à savoir une surveillance, mais faites-les tester, comme chaque semaine. Par un test de gazillion. Et assurez-vous qu’ils ne finissent pas par s’infecter mutuellement ou leur famille. Et laissez-les simplement jouer la saison. »

C’est un peu une façon «artificielle» de procéder, mais «ce serait peut-être mieux que rien».

Ce genre de discussions, imaginant à quoi ressemble le futur proche, entre le moment où le traitement et un vaccin contre les coronavirus arrivent enfin, devrait fournir un certain optimisme aux personnes qui veulent désespérément un semblant de vie normale pour revenir. Il sera incroyablement difficile de trouver le bon équilibre – cet acte de jonglage à grande échelle consistant à alléger certaines restrictions liées aux coronavirus, tout en ne se relâchant pas si loin qu’il stimule une toute nouvelle vague d’infections et de cas.

