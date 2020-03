Le drame des étrangers bloqués dans un autre pays par le coronavirus: témoignage d’un Vénézuélien

Vénézuéliens bloqués par le coronavirus 5:05

(CNN espagnol) – J’ai soudain paniqué. L’idée même de ne pas pouvoir retourner à Caracas, dans ma famille, m’a bouleversée. J’ai appelé la compagnie aérienne, une agence d’abord, puis une autre, à la recherche d’options comme Orlando-Panama-Bogotá-Cúcuta, traversant la frontière par l’un des ponts … puis prenant un vol de Santo Domingo del Táchira à Caracas.

Une longue route, qui semble épuisante et risquée pour rentrer chez moi, mais c’était ce que je voulais, être là où je devais être il y a quelques heures, couvrant l’impact des mesures anti-coronavirus, avec ma famille et ma maison.

Le gouvernement du président interrogé, Nicolás Maduro, a annoncé le 12 mars – après avoir déjà quitté le Venezuela – qu’il suspendait ses vols à destination et en provenance de l’Europe et de la Colombie pour tenter de stopper la propagation du coronavirus. En quelques heures, d’autres destinations comme le Panama et la République dominicaine ont été ajoutées. Les routes et les options ont été fermées, par décision du Venezuela et d’autres pays, jusqu’à ce que finalement l’Institut national d’aéronautique civile (AINC) annonce la restriction définitive des vols commerciaux, autorisant uniquement l’entrée des avions avec du fret et du courrier.

Quatre jours était mon plan aux États-Unis. Je suis venue au mariage d’un très cher ami et je n’ai jamais imaginé que je ne serais pas en mesure de revenir dans les délais. Ces quatre jours sont devenus un temps indéfini et incertain loin de chez soi.

Tout est arrivé en quelques minutes. Comme s’il s’agissait d’un film dans lequel les destinations ont commencé à être rejetées alors que les gouvernements annonçaient la fermeture de leurs frontières. Maintenant, que dois-je faire? Je n’ai pas assez de vêtements, je n’avais pas prévu cette dépense. Je veux aller travailler, voir ma famille …

J’ai cherché du soutien en dehors du Venezuela, mais il était impossible de spécifier une opportunité qui me permettrait de rentrer. Je devais rester. J’ai donc appelé plusieurs amis pour demander de l’aide, mais beaucoup avaient peur de recevoir quelqu’un à la maison qui est passé par un aéroport international et s’est rendu à un mariage; dans d’autres cas, ils n’avaient pas suffisamment de fournitures.

C’étaient des arguments valables et respectables. Et je les ai compris. Jusqu’à ce qu’un bon ami m’ouvre les portes de sa maison et me fasse sentir comme s’il était chez moi. Une aide sincère qui représente la plus grande solidarité et la meilleure façon de faire face à l’incertitude et à l’anxiété de ne pas pouvoir revenir, au milieu de la pandémie qui nous effraie tous.

J’ai parlé avec d’autres compatriotes dans des situations similaires. Comme América Cedeño, également vénézuélienne. Oui, il y a de nombreux cas de personnes en détresse à l’extérieur de leur pays qui essaient de rentrer chez elles. Elle est partie en vacances à Madrid, où elle est arrivée le 9 mars. Et il est déçu que sa balade de rêve se soit transformée en cauchemar. Avec son mari, elle avait très envie de rencontrer ses amis en Europe.

Il n’imaginait pas qu’il finirait à l’aéroport de Barajas en essayant de rentrer chez lui le 14 mars et non le 22 comme c’était son plan initial.

«Je suppose, mon Dieu», répond-il à l’avance à ceux qui ont remis en question sa décision de voyager et maintenant ils sont jugés à nouveau au milieu de la situation qu’ils vivent. Un budget serré et une attente indéfinie représentent une combinaison désastreuse pour votre tranquillité.

Quand ils sont arrivés dans la capitale espagnole et ont commencé à visiter les lieux touristiques, tout était plein. Il dit qu’il a été question de coronavirus, mais que tout avait l’air tout à fait normal. Ils n’ont jamais pensé à annuler le voyage mais ont plutôt pris des précautions telles que la prise de gel antibactérien; mais ils l’ont utilisé si souvent qu’ils l’ont épuisé en quelques jours.

Ses alarmes se sont déclenchées lors de la visite du Palais Royal: “Nous sommes arrivés et ils nous ont informés qu’il était fermé pour des raisons de prévention.” À ce moment-là, la tension était évidente et ils ont compris qu’ils devaient accélérer leur retour. Ils ont contacté la compagnie aérienne, mais il n’y avait plus de billets. Ils ont alors décidé de se rendre à l’aéroport pour essayer de prendre l’avion avec une autre compagnie aérienne. L’objectif était de rentrer chez eux à Maturín, dans l’État de Monagas.

Le sacrifice financier en vaudrait la peine s’ils pouvaient passer à travers l’éventualité à la maison, disent-ils. Ils ont rejoint la file d’attente, espérant pouvoir être contrôlés. Mais une fois sur place, ils ont été informés que le vol avait été suspendu. À ce stade, les larmes de nombreux Vénézuéliens qui avaient les mêmes espoirs de retour dans leur pays étaient imparables. Ils ont dit qu’ils avaient voyagé avec le soutien de leurs proches et qu’ils n’avaient plus un seul euro pour continuer. Dans le cas de l’Amérique, leur retour, comme très proche, se fera le 19 avril s’ils ne prolongent pas la restriction de vol.

Ils disent que – heureusement – ils ont réussi à obtenir l’aide de quelques amis qui leur ont offert un logement dans leur appartement et là ils se sont organisés pour mettre en quarantaine. Ils décrivent la situation comme très compliquée car ils n’ont pas assez d’argent et ils doivent vivre 24 heures sur 24 au milieu des restrictions de circulation, partageant un petit espace, les frais de shopping et effrayés car ils se trouvent dans une zone où plusieurs ont été enregistrés. cas covid-19.

«Petit à petit, nous nous sommes organisés», explique América, en parlant du coût de la nourriture et du linge. “Nous avons peur. Évidemment, nous ne sommes pas sortis et nous n’avons pas regardé par la fenêtre. Mon mari n’est sorti qu’une seule fois pour acheter de la nourriture. » Il ajoute qu ‘”ils essaient de ne pas tomber dans l’angoisse et le désespoir parce que c’est pire”, mais qu’ils veulent revenir et ce qui les tourmente le plus, c’est de voir dans les nouvelles que d’autres pays comme le Canada et le Costa Rica ont autorisé le retour de leurs citoyens et résidents, mais pas C’est la même chose avec le Venezuela.

“Nous ne comprenons pas pourquoi ils ne nous font pas la même chose. Il nous semble irresponsable de la part du gouvernement Maduro de ne pas nous autoriser à entrer », déclare avec inquiétude l’Amérique, ajoutant qu’elle est disposée à respecter l’ensemble du protocole et les mesures qui doivent être respectées. Dans son cas, le premier problème serait d’arriver à Caracas et le prochain à Maturín, dans l’est du pays, où elle et son mari travaillent comme comptables publics.

Les haricots sont cuits partout. En Colombie, Federico Black, avec qui j’ai également parlé, est dans une situation difficile. Il s’est rendu à Bogota pour des raisons académiques le 10 mars et devait revenir le 22 mars. Le cours a été suspendu et il a dû prolonger le loyer de l’appartement Airbnb dans lequel il séjournait, une dépense qu’il n’avait pas prévue, ainsi que plus d’argent pour manger.

Black, originaire de Caracas, assure que les Vénézuéliens qui se trouvent à l’extérieur du pays sont «dans une situation d’incertitude, car on ne sait pas si les mesures seront prolongées. Nous sommes littéralement piégés à l’extérieur de notre pays. Nous devons trouver un moyen de résoudre notre vie dans un pays étrange et, dans de nombreux cas, sans les ressources financières pour le faire. ” Dans son cas, les frontières terrestres et fluviales de la Colombie sont fermées, ainsi que les vols internationaux, et bien qu’il affirme que les mesures officielles sont compréhensibles, elles ont un impact sur la vie de nombreux Vénézuéliens comme lui.

Le ministère vénézuélien de la Communication et de l’Information n’a pas encore annoncé s’il avait prévu de prendre des mesures pour venir en aide aux milliers de Vénézuéliens bloqués dans d’autres pays, comme ce journaliste qui écrit loin de chez lui et de son travail, sans savoir avec certitude quand retourner à.

