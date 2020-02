Le Edinburgh Science Festival décrit les défis de la crise climatique | Mexique | Édition Amérique

Sous le slogan “Elementary” et avec la forte conviction qu’il n’y a pas de planète B, le Edinburgh Science Festival a dévoilé aujourd’hui sa programmation, qui se concentre sur les défis de la crise climatique, en une année clé pour l’Ecosse, en qui accueillera le sommet climatique COP26.

Lors d’un événement organisé au National Museum of Scotland, les organisateurs du concours, qui se déroulera du 4 au 9 avril, ont souligné qu’ils ont pris comme référence les éléments de la nature (terre, air, feu et eau) à explorer à travers “défis et opportunités environnementaux mondiaux”.