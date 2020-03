Le féminisme crie à nouveau contre les violences sexuelles dans toute l’Espagne | La société

Plusieurs centaines de milliers de personnes, principalement des femmes, sont descendues dans les rues des principales villes à l’occasion de la Journée mondiale de la femme pour revendiquer une égalité effective, dénoncer l’insécurité de l’emploi et dénoncer la violence sexiste et pour leur liberté sexuel

Les manifestations de masse de Madrid -120 000 personnes, selon la délégation gouvernementale – et Barcelone -50 000, selon la garde urbaine – ont clôturé ce 8M, marqué par le ton festif et vindicatif comme les années précédentes, mais dans lequel à cette occasion le protagoniste C’est surtout le cri des femmes pour leur liberté sexuelle.

Le slogan controversé “Seul et ivre, je veux rentrer chez moi” a été entendu dans toutes les marches violettes qui ce dimanche ont parcouru les principales villes avec des cris comme “Non, non, pas de peur. Oui, oui , que nous avons de la rage “ou” nous voici: ingouvernables “.

“Avec des droits, sans barrières, des féministes sans frontières” a été la devise choisie par les organisateurs de la marche à Madrid, la commission 8M, qui a transporté des militantes, et à laquelle des représentants de tous les partis ont assisté, à l’exception de Vox, bien que l’entourage des citoyens ait abandonné sur la recommandation de la police après avoir été battu par certains manifestants.

Jusqu’à huit ministres ont assisté à la manifestation de la capitale, bien que le gouvernement n’ait pas assisté avec sa propre bannière, mais les partis qui la composent. Ainsi, la devise du PSOE est “Femmes libres, femmes égales” et celle de United We can, “Unis, libres et féministes”.

Du côté du PSOE, la première vice-présidente, Carmen Calvo; la vice-présidente des affaires économiques, Nadia Calviño; Le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska; celle de l’Éducation, Isabel Celaá; celle des Affaires étrangères, Arancha González Laya, et celle de la Politique territoriale, Carolina Darias. L’épouse du président du gouvernement, Begoña Gómez, était également avec les socialistes.

Pendant ce temps, la bannière d’Unidos Podemos a été portée par la ministre de l’Égalité, Irene Montero, avec son équipe. Le deuxième vice-président, Pablo Iglesias, est également venu, mais en arrière-plan.

Au nom du gouvernement, Calvo et Montero ont revendiqué la voie à suivre. “La révolution des femmes est imparable, pacifique et absolument pleine de justice”, a déclaré la première vice-présidente, pour qui sans femmes il n’y aura pas de “progrès, avenir ou approfondissement du modèle politique des libertés et des droits”.

“Les femmes vont continuer à se battre parce que nous nous voulons en vie, libres de toute violence sexiste, afin que la richesse, le temps et les soins soient distribués et que nous puissions aimer quiconque le veut; nous voulons que notre identité soit respectée et nous avons besoin d’une grande alliance féministe de continuer à faire avancer et conquérir les droits “, a déclaré le ministre de l’Égalité.

Mais si une revendication a été entendue ce dimanche, la plus forte a été celle des femmes pour vivre leur sexualité en toute liberté. “Ce n’est pas non, si vous voulez plus de flexibilité, inscrivez-vous au yoga”; “Ne violez pas, monsieur”; “Je suis majeur pour mériter le respect”; “Nous ne sommes pas écrits en braille, vous n’avez pas besoin de nous toucher pour nous comprendre”, pourraient-ils être lus sur des bannières.

“Je décide de mon corps”; “Ni de l’État, ni de l’Église, ni du mari, ni du patron. Mon corps est à moi et à moi seul, et seulement ma décision”, ont été d’autres messages scandés.

À Barcelone, quelque 50 000 personnes, selon les chiffres de la garde urbaine, ont débordé leurs rues pendant un an pour exiger une réelle égalité entre hommes et femmes, ainsi que la fin des violences sexistes, cette fois sous le slogan “Ensemble et divers pour une vie décente. “

Le violet est redevenu la couleur la plus présente dans une manifestation dans laquelle des écharpes roses ont proliféré cette année en clin d’œil aux femmes transsexuelles, à qui de nombreux manifestants ont voulu exprimer leur force.

Au cri classique «Vive la lutte féministe» de cette année s’ajoute l’interprétation de la chanson chilienne «Un violeur sur ton chemin», devenue virale à la fin de l’année dernière et qui dénonce trop souvent l’attitude des les femmes qui subissent des violences ou des agressions sexuelles au lieu de se concentrer sur l’agresseur.

Précisément, la nécessité de mettre fin aux violations et abus a été l’une des revendications les plus présentes dans la manifestation, avec des bannières telles que “quand je rentre chez moi, je veux être libre et pas courageux”, “mon corps ne veut pas de votre avis” ou ” Je ne manque pas de vêtements, tu manques d’éducation. “

Les principales villes espagnoles ont également secondé des marches massives à Séville, Cadix, Santander, Bilbao, La Corogne, Tolède ou Valladolid.

Des slogans tels que «Nous défendons le monde pour travailler», «les vrais hommes sont des féministes», «Je m’aimerai par-dessus tout» et «votre silence ne le protège que».

Toutes ont une fois de plus revendiqué dans leurs villes une égalité plus réelle et plus effective pour les femmes, la somme des forces pour maintenir la lutte féministe et un cri unanime contre les violences sexistes.