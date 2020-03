Il y a un flair hollywoodien pour les catastrophes. Des explosions thermonucléaires qui effacent la vie sur terre, des tsunamis gigantesques qui noyent des centaines de milliers de personnes, des tremblements de terre qui coulent des villes entières, et bien sûr, des virus qui, étant invisibles, attaquent à grands frais.

Ce sont des films pour que nous puissions nous amuser avec notre propre peur. Et ils ont des qualités prophétiques. Dans la contagion de Steven Soderbergh, la pandémie est originaire de Chine (mais pas de Wuhan, mais de Hong Kong), causée par un virus qui, continuons avec les coïncidences, est transmis aux humains par les chauves-souris et les porcs, puis Il se propage dans le monde entier avec des effets dévastateurs: le bilan des morts atteint 26 millions.

Maintenant, nous sommes à l’intérieur du film. Le film de nos vies.

Le coronavirus est une super production dont nous sommes à la fois spectateurs et acteurs, déployée à l’échelle mondiale. Nous avons filmé et ils nous filment. Panique financière, aéroports sans âme, églises verrouillées, stades, musées et théâtres fermés, routes sans circulation. Frontières fermées, car la peste récurrente parcourt les siècles avec la faux debout.

Nous vivons dans le film, mais aussi dans la dystopie. L’avenir, qui dans la fiction nous semble si étrange, se produit en ce moment. Nous avons peur de notre prochain, porteur de maladie et de mort. Les façons de saluer changent, ou nous ne saluons pas du tout.

Enfin la parfaite solitude. Le confinement, tandis que le bar du coin est dans l’ombre, et le chapiteau du cinéma a été éteint. Ils chantent et applaudissent depuis les balcons, fêtes distantes entre voisins trop éloignés. Signaux de fumée. Et la peur se transforme en paranoïa, parfois grognante, comme celle de thésauriser du papier toilette.

Dans les discours sérieux de l’État dans lequel les mesures contre la pandémie sont annoncées, la démagogie n’est pas rarement cachée. Pour d’autres, la démagogie va nue dans les rues, comme au Nicaragua, où les agents publics sans défense défilent dans une Marche d’Amour au temps du Covid-19, Nous sommes frères, amour, paix et vie! Le slogan délirant est de célébrer le virus.

Dans Diary of the Plague Year, Daniel Defoe reconstruit le développement de la Grande Peste, causée par la peste bubonique, qui entre 1665 et 1666 a tué un quart des habitants de Londres.

Le narrateur commence par dire que “à cette époque, nous manquions de journaux imprimés pour diffuser des rumeurs et des nouvelles des événements”. Les informations sur la peste, qui se sont propagées d’un pays à l’autre, n’ont atteint l’Angleterre que par les nouvelles des marins et se sont transmises de bouche à oreille.

Aujourd’hui, le formidable appareil d’information dont nous sommes tous participants à travers le réseau, fait déborder la paranoïa parce que nous en savons trop ou pensons en savoir trop. Des experts qui annoncent que rien n’arrêtera le virus. Les hôpitaux, même dans les pays riches, seront débordés, il n’y aura pas assez de lits. Comme les saints hommes qui dans les temps anciens criaient dans les rues que le temps était venu de se repentir.

C’est un film catastrophe, n’oublions pas. Et n’oublions pas que la peur de la mort, tant que nous vivons dans ce siècle de lumières technologiques, est toujours cet animal de proie sombre et petit que nous avons caché, prêt à sauter à la moindre incitation. Celui-là même qui au Moyen-Âge faisait remplir les églises de croyants désespérés, et qui fait maintenant vider les supermarchés et emporter le papier hygiénique dans des chariots.

L’auteur est écrivain. Masatepe, mars 2020

