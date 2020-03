Le FMI appelle à des mesures fiscales et monétaires coordonnées pour répondre au coronavirus

Il doit y avoir une réponse internationale coordonnée, déclare l’économiste en chef du FMI dans un nouveau krach boursier.

..- Le Fonds monétaire international (FMI) a appelé lundi les gouvernements du monde à articuler “une réponse internationale coordonnée” comme lors de la crise financière de 2008 pour contrer l’impact économique du nouveau coronavirus, à un moment d’effondrement du marché.

De nombreux pays ont adopté des politiques pour alimenter la confiance, à un moment où l’épidémie crée de la nervosité sur les marchés et craint qu’une rupture d’approvisionnement ne nuise à l’activité économique, mais il y a peu de signes d’une réponse coordonnée.

L’économiste en chef du FMI, Gita Gopinath, a déclaré qu’en raison des troubles “aigus”, “d’importantes mesures ciblées sur les marchés budgétaire, monétaire et financier sont nécessaires pour aider les ménages et les entreprises”.

“L’argument est clair: il faut une réponse internationale coordonnée” pour faire face à l’épidémie qui a fait 110 000 personnes infectées et 3 800 morts.

En novembre 2008, au milieu de la crise financière mondiale, le G20 des pays riches et émergents a accepté des baisses de taux d’intérêt et a promis de maintenir ces politiques de relance aussi longtemps qu’il le faudrait pour soutenir l’économie.

L’incertitude a provoqué un lundi noir sur les marchés mondiaux, qui proviennent de deux semaines de forte baisse. Les échanges ont été suspendus 15 minutes à Wall Street, et au milieu de l’incertitude, une guerre des prix entre les producteurs de pétrole a fait chuter les prix.

Les investisseurs s’orientent vers des titres plus sûrs, comme les bons du Trésor américain.

En Amérique latine, la bourse de Sao Paulo a perdu près de 10% et les opérations ont été suspendues pendant une demi-heure. Cette tendance s’est confirmée sur d’autres marchés boursiers de la région et les devises latino-américaines ont subi de lourdes pertes. Le peso chilien a atteint un niveau record.

«L’impact économique est déjà palpable»

Gopinath a déclaré que les coûts humains du nouveau coronavirus augmentent à un rythme “alarmant” et que l’impact économique est déjà “palpable” dans les pays les plus touchés.

“De toute évidence, la première priorité est de maintenir les gens en aussi bonne santé et sécurité que possible”, a déclaré Gopinath.

Il a noté que les pays peuvent aider en dépensant davantage pour consolider leurs systèmes de santé, notamment en investissant dans des équipements de protection et de diagnostic.

Le FMI a déjà averti que l’impact de l’épidémie de COVID-19 réduirait la croissance de l’économie mondiale au-dessous des 2,9% prévus l’an dernier.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré la semaine dernière que l’épidémie avait cessé d’être un problème régional et était “un problème mondial qui nécessite une réponse mondiale”.

Gopinath a déclaré que l’impact peut être mesuré sur les réductions de production dans les entreprises du monde entier qui dépendent de composants qui viennent de Chine.

Le virus a provoqué la fermeture d’usines et l’arrêt des expéditions en provenance de Chine, une zone sensible pour de nombreux pays d’Amérique latine qui sont particulièrement vulnérables en raison de l’exposition à l’économie chinoise.

De plus, l’incertitude quant au comportement d’un virus nouveau a provoqué des altérations du transport aérien et l’annulation ou le retard de conférences et d’événements sportifs.

Une baisse des dépenses de consommation est attendue

Du côté de la demande, la perte de revenus, la peur de la contagion et l’intensification de l’incertitude entraîneront une baisse des dépenses de consommation, a déclaré Gopinath.

L’économiste a déclaré que les gouvernements peuvent aider les travailleurs licenciés en fermant des entreprises en étendant et en augmentant l’assurance-chômage.

“Dans les endroits où les congés de maladie ou en raison de problèmes familiaux ne sont pas répandus, les gouvernements devraient envisager de le financer pour permettre aux travailleurs ou aux soignants de rester chez eux sans craindre de perdre leur emploi pendant l’épidémie”, a-t-il expliqué.

Pour Gopinath, l’objectif devrait être «d’empêcher qu’une crise temporaire n’endommage irrémédiablement les personnes et les entreprises, en raison des pertes d’emplois et des faillites».

En ce sens, l’économiste a plaidé pour «des transferts de liquidités, des subventions à l’emploi et des allégements fiscaux», en plus d’une baisse des taux d’intérêt et d’un soutien financier aux marchés par les banques centrales.