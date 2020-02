Le fondateur d’Ilan Mexico rencontre le Premier ministre d’Israël | Communications | Édition Amérique

Ils continueront de renforcer leurs liens et soutiens bilatéraux

Jérusalem, Israël, 20 février 2020. – Hier 19 février 2020, Isaac Assa, fondateur et président d’ILAN, Israel Latin American Network, a rencontré en personne le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

La réunion s’est concentrée sur la poursuite du renforcement des liens, des soutiens et des actions qui existent entre Israël, le Mexique et l’Amérique latine.

ILAN, est une organisation à but non lucratif dont le but est d’apporter et de partager des connaissances, des avancées, des expériences; promouvoir la communication, le développement économique et social grâce à une étroite collaboration entre Israël, le Mexique et divers pays d’Amérique latine, en cherchant à accroître les grandes opportunités que chaque région a en fournissant des solutions à impact positif qui profitent à l’économie et au bien-être de la région. société aux niveaux local, régional et mondial.

Le Premier ministre israélien a directement appris du fondateur et président de l’ILAN des actions que l’organisation mène en permanence, depuis le Mexique, actuellement:

Voyages de délégations d’entreprises mexicaines avec des objectifs et des programmes de travail dans lesquels ils rencontrent des entrepreneurs et des experts en Israël dans divers secteurs pour contribuer à l’apprentissage, à l’expérience et à la croissance de projets à fort impact social.

La première édition des ILAN Awards, inspirée de Shimon Peres, a eu lieu le 16 janvier dernier à Mexico. Les entreprises mexicaines ont été récompensées dans sept catégories:

ÉDUCATION: Unité pédagogique Ernesto Peralta Q. A. C.

SANTÉ: Laboratoires de référence biomédicale pour la campagne sur la santé hépatique

COMMUNICATION: Campagne «Je suis incorruptible» menée par le CDMX Metro et le Conseil de la communication.

ENVIRONNEMENT: DerTek, une entreprise durable, dédiée à la production et à la commercialisation de biocarburants avancés.

TECHNOLOGIE: Dow; entreprise qui a développé la première route, au niveau mondial, partiellement réalisée avec du plastique recyclé.

TRANSFORMATION SOCIALE: Rutopía, une communauté de voyageurs qui vivent des expériences uniques offertes par des hôtes locaux dans des communautés autochtones à travers le Mexique.

PAIX: Reinserta, une organisation qui cherche à briser les cercles de la criminalité et de la violence, en travaillant avec le système pénitentiaire et ainsi contribuer à la construction d’un Mexique plus sûr avec des programmes pour les enfants nés et vivant en prison.

«Nous avons tous les deux de grandes responsabilités et des objectifs à atteindre; J’apprécie grandement le soutien d’un pays reconnu mondialement pour l’innovation constante; Je suis sûr que nous y parviendrons ensemble », a déclaré Isaac Assa. “Les gouvernements, les entreprises, les organisations de la société civile et le monde universitaire doivent travailler en collaboration pour trouver des solutions efficaces et durables aux niveaux national, régional et mondial.”

