Le football paraguayen est lancé en 2020 avec un tournoi d’ouverture dont la nouveauté est l’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitre (VAR) et qui a Olympia, tetrachampeón et consciencieusement renforcé pour cette saison comme favori.

La première journée débutera ce vendredi et se terminera dimanche avec la rencontre entre Olimpia et le général Díaz, ainsi que celle qui contestera la liberté, l’escorte de la dernière Clausura, et le 12 octobre nouvellement promu.