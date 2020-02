Le football se débarrasse de l’interdiction du jeu publicitaire après 20 heures | Économie

Le jeu “en ligne” peut être annoncé dans les matches de football et autres événements sportifs, à la fois dans les stades et dans ses émissions de radio et de télévision, à condition qu’ils commencent après huit heures de l’après-midi, selon le projet d’arrêté royal qui présentera aujourd’hui le ministère de la Consommation.

Ainsi, ces événements sont une exception à la limitation de la publicité pour les jeux en ligne à la plage horaire comprise entre 1 et 5 heures du matin prévue dans le projet et qui n’affectera pas les annonces de loteries et de paris de l’État et du UNE FOIS, comme expliqué par des sources du département dirigé par Alberto Garzón.