Le général Alejandre demande de soutenir le nouveau Jemad avec “le même enthousiasme et la même loyauté” | Couverture

Le général Fernando Alejandre, libéré mardi à la tête de l’état-major de la défense (Jemad), a dit au revoir aux militaires avec une lettre manuscrite dans laquelle il leur demandait de soutenir ses secours, le général Miguel Ángel Villarroya, “avec le même illusion et fidélité. “

Dans la lettre, datée de mercredi et diffusée sur Twitter par l’état-major de la défense (EMAD), Alejandre affirme que ce fut un “véritable honneur” de servir de jemad et remercie “de tout cœur” de “l’esprit de sacrifice” et du “abnégation” des militaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espagne.