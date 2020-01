Le gouvernement américain ordonne à ses agences de mettre à jour Windows en cas de panne de code | Couverture

Le gouvernement américain a rendu mardi un ordre à toutes ses agences de mettre à jour les systèmes d’exploitation Windows vers la dernière version, suite à une vulnérabilité dans le code détectée par la National Security Agency (NSA).

“La chose la plus importante que vous puissiez faire pour protéger votre cybersécurité est de mettre à jour le logiciel et, si vous êtes un utilisateur Windows, c’est aujourd’hui votre jour”, indique la lettre de l’Infrastructure and Cybersecurity Security Agency (CISA) de l’administration américaine.