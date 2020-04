Le gouvernement argentin propose-t-il de nationaliser le système de santé en raison de la crise du Covid-19?

Qu’adviendra-t-il du secteur privé de la santé en Argentine? 1:20

(. espagnol) – “Je suis en train de promouvoir, et je pense qu’il va sortir, un DNU (décret de nécessité et d’urgence) qui va mettre l’intérêt public à toutes les ressources sanitaires de l’Argentine. Nous ne discuterons pas de propriété. Il peut être public ou privé, mais nous pensons qu’il doit se comporter de la même manière pour tous les Argentins “, a déclaré mercredi le ministre argentin de la Santé, Ginés González García. Et ses propos ne sont pas passés inaperçus.

Le ministre a fait cette déclaration lors d’une visioconférence devant la commission de l’action sociale et de la santé publique de la Chambre des députés et, bien qu’il n’ait pas donné plus de détails, certains l’ont interprétée comme une proposition de nationalisation du système de santé, qui pour la plupart Elle est gérée par les syndicats par le biais de travaux dits sociaux et, dans une moindre mesure, par des entreprises de santé privées.

“Ce que nous allons rechercher avec ce DNU, c’est qu’il a un but public et une distribution publique quelles que soient les ressources privées ou publiques. Et nous allons aussi les financer “, a assuré le ministre, ajoutant que les provinces et l’organisme qui réglemente les travaux sociaux auraient” des contributions extraordinaires à payer pour ce type de prestations exceptionnelles “. Les critères qu’ils suivent, a expliqué González García, sont de garantir l’égalité et de répartir équitablement les ressources privées et publiques.

Jusqu’à présent, le gouvernement n’a émis aucune résolution à cet égard, mais le ministère a convoqué une réunion des représentants du secteur pour jeudi, au cours de laquelle il devrait donner plus de détails sur sa proposition.

Du côté du secteur privé, ils craignent que le gouvernement ait ainsi le pouvoir de décider où envoyer les personnes infectées par le coronavirus, disposant de centres de santé publics et privés. Et surtout, qu’une clinique privée finit par soigner des personnes sans couverture maladie et, en contrepartie, que les abonnés aux œuvres sociales syndicales ou aux plans de médicaments prépayés sont pris en charge dans les hôpitaux publics.

L’Argentine prend 3 mesures pour ne pas aggraver la crise 1:51

Après la réunion, le ministère a publié une déclaration dans laquelle il affirme que l’objectif de la réunion était “de faire progresser la coordination entre les secteurs public et privé afin de fournir une réponse globale à l’augmentation du nombre de cas de covid-19 qui sont attendez le mois de mai ».

En outre, il ajoute que “les autorités nationales ont promis de travailler ensemble sur un instrument à définir qui déclarera l’ensemble du système de santé à des fins publiques”, mais il ne mentionne plus que l’instrument est une DNU.

Bien que nous devions attendre plus de détails sur la proposition du ministre de la Santé, la vérité est que le gouvernement argentin a appelé à faire front commun avec tous les acteurs du système de santé pour lutter contre la pandémie.

Pour cette raison, entre autres mesures, le gouvernement a signé des accords avec des syndicats et d’autres institutions pour pouvoir utiliser les lits de leurs sanatoriums pour les patients atteints de coronavirus, et a interdit l’exportation de respirateurs artificiels et l’achat de toute la production de Ces entreprises par l’Etat à distribuer dans les centres de santé du pays.

