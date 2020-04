Le gouvernement autorisera les sports et les promenades dans une semaine si la crise ne s’aggrave pas | La politique

Le gouvernement autorisera à partir du 2 mai prochain les sorties pour pouvoir faire du sport ou marcher tant que la propagation de la pandémie ne subira aucun rebond, ce qui sera le deuxième scénario de désescalade une fois que les enfants commenceront demain matin. Ils peuvent rentrer dehors.

Sánchez, dans une apparition du palais de Moncloa, a demandé aux familles qu’à partir de demain, lorsqu’un adulte sort avec les petits, agir de manière responsable et avec une sécurité maximale.

Si cette “prudence” est confirmée, il y aura des mesures de secours successives, et l’une d’elles sera celle à partir du 2 mai, si la propagation continue, il sera possible de sortir pour faire des activités physiques et se promener.

Sánchez a également annoncé mardi qu’il présenterait le plan de désescalade au Conseil des ministres, qui sera mis en œuvre “progressivement, asymétriquement et nécessairement ordonné” par “un tableau de bord” coordonné par l’exécutif sur la base de “critères objectifs”.

L’Espagne se prépare dès demain pour la première mesure de secours après 42 jours d’isolement social contre le coronavirus: le départ des enfants, qui pourront sortir dans la rue bien qu’accompagnés d’un adulte et avec restrictions.

La clôture des détails de la première balade des mineurs a eu lieu ce samedi, avec la publication au Journal officiel de l’Etat (BOE) de l’arrêté qui règle les conditions générales de départ et d’un guide de bonnes pratiques publié par le gouvernement.

La publication a coïncidé en une journée avec une légère augmentation du nombre quotidien de décès par coronavirus, qui est passé à 378, onze de plus qu’hier, et 2 944 cas supplémentaires diagnostiqués au cours des dernières 24 heures.

Après six semaines de confinement, les mineurs jusqu’à 14 ans pourront à nouveau se promener, pendant une heure maximum, entre 9h00 et 21h00, et à moins d’un kilomètre de leur domicile, et seront même autorisés courir, sauter et apporter leurs propres jouets, mais en aucun cas ils ne devraient prendre ceux des autres mineurs.

Mais toujours maintenir une distance sociale (deux mètres sont recommandés) et des mesures d’hygiène. Les adultes qui les accompagnent doivent éviter de toucher quoi que ce soit de la rue, car il est de la responsabilité des personnes âgées de veiller à ce que, pendant la marche, les exigences soient remplies pour éviter d’éventuelles infections.

Chaque adulte (un seul) peut sortir avec un maximum de trois enfants. Dans le cas où les mineurs ne sont pas de la famille, par exemple des soignants professionnels, ils auront besoin de l’autorisation des parents.

Ces premières sorties peuvent être effectuées par n’importe quelle route ou espace à usage public, mais il n’est pas autorisé à voyager en voiture ou à accéder aux espaces récréatifs extérieurs pour enfants ou aux installations sportives.

Pour une sortie adéquate dans la rue, il est essentiel que les adultes expliquent les nouvelles règles aux enfants: que vous devez vous laver les mains avant de quitter la maison, que vous ne pouvez pas approcher d’autres personnes ou jouer avec d’autres enfants, et une fois en arrière, il doit laisser les chaussures et les jouets dans une boîte pour les nettoyer et se laver à nouveau les mains.

Il recommande également l’utilisation de gants de masque, mais en aucun cas ce ne sera obligatoire.

Ce qu’ils ont précisé, c’est que si le mineur présente des symptômes, a été isolé ou est en quarantaine pour avoir eu des contacts avec une personne diagnostiquée, il ne pourra en aucun cas sortir dans la rue.

Le chef de l’état-major de la garde civile, José Manuel Santiago, a demandé aux parents la responsabilité des sorties et a rappelé que maintenant, avec plus de raisons que possible, ils continueront d’être implacables avec ceux qui ne soutiennent pas la santé et mettent en danger la santé de chacun.

Le directeur du Centre des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé, Fernando Simón, a demandé “à fuir l’euphorie excessive” malgré cette première étape de désescalade et que le contrôle de la pandémie “s’améliore chaque jour” .

Lors de la conférence de presse télématique quotidienne de l’équipe technique, Simón a souligné qu’avant de prendre d’autres mesures de secours et de transition, il fallait s’assurer que le système avait la capacité nécessaire pour répondre à d’éventuelles flambées de pandémie.

Tout cela a eu lieu le jour où le nombre de décès par coronavirus a connu une légère augmentation lors de l’ajout de 378 autres, avec un total de 22 902, tandis que les nouveaux cas diagnostiqués augmentent de 2 944 de plus au cours des dernières 24 heures et font un total de 205 905.

Les sorties, quant à elles, continuent de croître, avec 3 353 autres personnes guéries en 24 heures, 3,63% de plus qu’hier, et un total de 95 708, selon les dernières données fournies par le ministère de la Santé.

Simón a souligné qu’avec ces dernières données la tendance “à la baisse” des dernières semaines se confirmait, et il a souligné que l’évolution de l’épidémie est “clairement en phases de contrôle possible et peut nous permettre d’envisager des situations futures”.

En ce sens, demain, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, devrait rencontrer ses homologues autonomes après le premier contact qui s’est tenu ce vendredi pour commencer à planifier la désescalade dans chaque territoire.

Et lundi, le ministère de la Santé s’entretiendra avec les responsables des communautés pour étudier les plans territoriaux qui leur sont présentés afin de concevoir à quoi ressemblera la fin de l’emprisonnement qui régit tout le pays à partir du 15 mars.