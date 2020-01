Le gouvernement de l’Uruguay revendique la diversification du tourisme dans son mandat | Le tourisme

La ministre du Tourisme de l’Uruguay, Liliam Kechichian, qui quittera le portefeuille en mars prochain, a déclaré à la Foire internationale du tourisme de Madrid, que la décentralisation de l’activité touristique et les progrès du tourisme social seront l’héritage de son mandat.

“Je pense que nous avons respecté le positionnement du tourisme en tant qu’activité économique, sociale et culturelle”, a-t-il déclaré à Efe lors d’un entretien au parc des expositions de la capitale espagnole, dans lequel elle était “fière” d’un programme qui, selon elle. , a permis de se rendre aux travailleurs à faible revenu “par le biais d’une politique publique”. Kechichian, chef de portefeuille depuis 2012, a déclaré que le ministère reçu en 2005, lorsque la gestion gouvernementale de la coalition de gauche Frente Amplio a commencé, était “centrée à Montevideo” et qu’aujourd’hui c’est une institution “transformée”, avec le pays divisé en cinq “régions” et l’incorporation de techniciens du tourisme dans chacun d’eux.

Parallèlement à ces actions, il a ajouté que la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents et la promotion de l’accessibilité au tourisme constituaient également deux défis majeurs de son mandat. Lors de son séjour à Fitur, l’une des foires les plus remarquables au monde qui a ouvert ses portes mercredi et restera ouverte jusqu’à dimanche, Kechichian sera accompagné de qui sera son successeur à partir du 1er mars, date à laquelle il assumera le nouveau gouvernement de Luis Lacalle Pou .

Sur la photo, l’Uruguay se tient à Fitur 2020.

Le ministre nommé par le président élu, Germán Cardoso, a accepté l’invitation du ministère du Tourisme de l’Uruguay à faire partie de la délégation à Fitur 2020 et a reçu le Plan stratégique 2030 de son prédécesseur. Ce projet repose sur trois lignes d’action: marketing et promotion touristique, formation des travailleurs du secteur et décentralisation de l’activité touristique, dans le but de la rapprocher des petites populations.

Après huit ans à la tête du ministère, Kechichian a détaillé les résultats que le tourisme apporte au pays sud-américain, un secteur qui a atteint plus de trois millions de visiteurs en 2019 et “dépasse 8 points du PIB uruguayen”, ce qui représente un montant de “2 000 millions de dollars” pour les coffres publics. Pour cela, le tourisme traditionnel de soleil et de plage, avec Punta del Este à Maldonado et la côte du département de Rocha (tous deux au sud-est du pays) comme référence, ajoute en 2020 le centenaire de la naissance de l’écrivain Mario Benedetti (1920- 2009).

Cet événement est l’une des raisons pour lesquelles le guide de voyage Lonely Planet a inclus l’Uruguay parmi ses dix destinations essentielles pour cette année. “Montevideo a conçu un circuit de Benedetti: le café où il allait, le botaniste où il a écrit certains de ses plus beaux poèmes ou la ville de Montevideo – où le poète, romancier et essayiste a passé une bonne partie de sa vie – cette année, il va être un souvenir pour quelqu’un que nous aimons beaucoup les Uruguayens “, a-t-il déclaré. Enfin, Kechichian a souligné l’offre variée que l’Uruguay propose aux voyageurs, comme destination pour des croisières en Amérique latine, le tourisme écologique, la nature ou le tourisme nautique naissant.