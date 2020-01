Le gouvernement de Navarre conclut un accord budgétaire préalable avec EH Bildu | La politique

Le gouvernement de Navarre, présidé par la socialiste María Chivite, a conclu un accord préalable avec le groupe parlementaire EH Bildu afin que cette coalition ne présente pas d’amendement à la totalité du projet de loi de finances pour 2020 et, au contraire, facilite l’approbation de celui-ci.

Plus précisément, le gouvernement de Navarre fait état dans une déclaration d’une série d’engagements spécifiques de «nature sociale» et de «renforcement des services publics» qui seront développés par les groupes politiques qui soutiennent le gouvernement (PSN, Geroa Bai, Podemos) et IE) et le groupe parlementaire d’EH Bildu.