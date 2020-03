Le gouvernement des Baléares proposera une plus grande restriction d’accès aux îles que le décret d’alarme | Couverture

Le gouvernement des Baléares travaille sur une proposition visant à restreindre davantage l’accès aux îles Baléares que celle proposée par le décret sur l’état d’alarme, qui réduit le trafic aérien de 50%, a annoncé la présidente, Francina Armengol, qui a également demandé au gouvernement de peut différer le paiement de l’hypothèque.

Après avoir participé à une vidéoconférence avec le Premier ministre, Pedro Sánchez, et les présidents des autres communautés autonomes, Armengol a annoncé lors d’une conférence de presse qu’il apprécie que le gouvernement ait inclus dans le décret que l’archipel peut adopter d’autres initiatives, en envisager des “mesures exceptionnelles spécifiques pour les territoires insulaires”.

L’intention est “de réduire considérablement les entrées par air et par mer”, a déclaré Armengol.

La volonté du gouvernement est que “le tourisme espagnol qui se trouve aux îles Baléares qui retourne immédiatement dans ses communautés autonomes d’origine” et cela à l’international, la réalité que le fait d’être aux îles Baléares sera enfermé dans un hôtel, qui ne c’est logique. “

Le gouvernement veut garantir ces retours et les entrées des îles Baléares qui se trouvent à l’étranger et que tout le reste “soit limité autant que possible par voie aérienne et maritime”, une fois qu’il garantira tous les approvisionnements.

Pour cette raison, le gouvernement travaille à proposer au ministère du Développement “un ordre différent” afin que l’accès aux îles Baléares puisse être restreint “un peu plus que ce que le décret propose”. “Nous demandons un énorme effort pour que les gens restent à la maison et tout ce que nous pouvons contenir les billets serait bon pour nous”, a-t-il ajouté.

Il a insisté sur le fait que “vous ne pouvez pas marcher, les touristes non plus”, en raison du décret d’alarme.

Armengol a déclaré qu’il avait également demandé au gouvernement de garantir l’approvisionnement sur les quatre îles et de renforcer le système de santé, ainsi qu’une série de mesures pour protéger les travailleurs indépendants, les PME et les grandes entreprises de l’île “afin qu’ils puissent continuer à garantir les emplois. “

“Avant des semaines très difficiles, nous devons essayer de garantir des emplois”, a déclaré le président des Baléares à propos de la philosophie de cette batterie de mesures concrètes.

Ces mesures sont du travail, car il ne peut y avoir de licenciements et les conditions ne peuvent être réglementées que par le biais des dossiers de réglementation de l’emploi temporaire ERTE, pour garantir qu’ils ne perdent pas leur emploi, qu’ils reçoivent des prestations et qu’il “ne les compte pas non plus pour soustraire leurs prestations” par le chômage “.

Le fait que les entreprises disposent de prorogations et de délais de deux mois pour couvrir les coûts des fournitures telles que le téléphone et l’électricité, et que tous les citoyens puissent différer le paiement des hypothèques, sont d’autres mesures qu’Armengol a demandées, qui a également proposé que le les pigistes peuvent différer toutes leurs dettes.

Pour les entreprises, il a demandé des mesures de liquidité, une suspension ou un report de la taxation et des délais de grâce pour le paiement des factures de fournitures.