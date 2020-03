Le gouvernement espagnol interdit les vols directs depuis l’Italie pendant 14 jours | Économie

Le gouvernement espagnol a accepté d’interdire tous les vols directs en provenance d’Italie pendant quatorze jours, entre 00 h 01, mercredi et 00 h 00 le 25 mars, à titre préventif pour limiter la propagation et la propagation. pour l’épidémie de coronavirus.

Selon le Journal officiel de l’État (BOE) dans une édition spéciale de ce mardi, la décision a été prise sur proposition des ministères de la santé et des transports, de la mobilité et de l’agenda urbain et peut être prorogée pour des périodes supplémentaires de 14 jours avec l’accord de la Commission européenne (CE), en fonction de l’évolution de l’épidémie.