Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, et le vice-président de la Generalitat, Pere Aragonés, ont défendu l’importance du dialogue politique pour assurer la stabilité et la sécurité économiques et assurer la gouvernance.

Pour Aragonés, la rencontre de jeudi entre le président de la Generalitat, Quim Torra, et le président du gouvernement, Pedro Sánchez, est “le début d’une étape de dialogue et de résolution politique des conflits politiques”.