Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, ainsi que les PDG des employeurs et Cepyme et les syndicats CCOO et UGT signeront la semaine prochaine à Moncloa l’accord pour augmenter le salaire minimum interprofessionnel (SMI) de 5,5% à 950 euros d’ici 2020, ont confirmé aux sources Efe du ministère du Travail.

La réunion aura lieu avant l’approbation de l’arrêté royal du SMI en Conseil des ministres du 4 février, comme indiqué dans le projet actuellement en cours d’audience publique.