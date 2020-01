Le gouvernement face au renouvellement des superviseurs économiques en 2020 | Économie

Le gouvernement doit faire face cette année au renouvellement de quatre organisations chargées de la régulation et de la surveillance de l’économie à commencer par la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) avec le mandat de son président, José María Marín Quemada, arrivé à expiration depuis le mois dernier Septembre

La CNMC – où la vice-présidente, María Fernández, et trois autres conseillers ont également eu six ans en septembre – doit suivre, tout au long de l’année, celles du président de l’Autorité indépendante pour la responsabilité fiscale (AIReF), celle du Fonds de restructuration Ordonnance bancaire (FROB) et la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).