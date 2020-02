Le gouvernement grec a signé mardi une déclaration conjointe avec les deux principales organisations mondiales de football, l’UEFA et la FIFA, dans le but d’améliorer les conditions actuelles du football grec sur des questions telles que l’arbitrage, la corruption et la violence dans les stades.

La réunion a eu lieu entre le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin et le vice-président de la FIFA, Greg Clarke.