Le gouvernement, les employeurs et les syndicats ouvrent le dialogue sur la réforme du travail | Économie

Le gouvernement, les syndicats et les employeurs ont entamé vendredi les réunions de la table de dialogue social sur l’emploi et les relations de travail, qui entamera ses travaux sur les aspects liés à la négociation collective (prévalence des accords et ultraactivité) et à la sous-traitance.

Dans des déclarations aux médias avant la réunion, le secrétaire d’État à l’Emploi et à l’Économie sociale, Joaquín Pérez, a souligné que la négociation collective et la sous-traitance sont des éléments qui ont été modifiés dans la réforme du travail de 2012 et auxquels il faut “circuler car ils sont responsables de certaines des lacunes du marché du travail et en particulier de la dévaluation des salaires et de certains éléments de la pauvreté du travail. “