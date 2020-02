Le gouvernement ouvre un dossier d’enquête sur l’incident d’Air Canada | Couverture

Le ministère des Transports a lancé une commission d’enquête sur les accidents pour clarifier tout ce qui s’est passé autour de l’incident impliquant un avion d’Air Canada, après avoir pu prélever des échantillons sur la piste, qui a déjà ouvert le dossier correspondant .

Il a été annoncé par le ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, José Luis Ábalos, qui a célébré “tout s’est bien passé”, a félicité le pilote et l’équipage pour leur expertise et a partagé le sentiment d ‘”angoisse” qu’ils pourraient avoir. Passez les passagers et leurs proches.