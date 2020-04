Le gouvernement rectifie après les critiques: les enfants pourront se promener | La politique

Les enfants jusqu’à 14 ans pourront sortir se promener à partir du 26 avril après que le gouvernement aura rectifié la mesure approuvée ce matin, qui ne permettait aux mineurs de sortir accompagner un adulte que pour aller au supermarché, pour la pharmacie ou la banque, ce qui a suscité des critiques de la part des partis politiques, des présidents de région et même de la demande de rectification par Unidas Podemos, partenaire gouvernemental.

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a comparu en fin d’après-midi pour expliquer la nouvelle décision, qu’il a rejetée comme rectification, car “c’est un gouvernement qui écoute”, aux experts et à la société. “Se promener, c’est se promener et ne pas nécessairement aller dans un établissement spécifique, qui peut également être accompagné d’adultes”, a-t-il expliqué sur les conditions des sorties des mineurs.

En outre, il a annoncé qu’à partir de cet après-midi, il travaille avec la Vice-présidence aux droits sociaux sur un ensemble de recommandations qui seront annoncées lorsqu’elles seront arrêtées, afin de garantir “une sécurité et une protection maximales” aux enfants qu’ils accueillent. à la mesure.

La comparution d’Illa a eu lieu après les critiques qui ont surgi après que la porte-parole de l’exécutif, María Jesús Montero, a annoncé ce matin que le Conseil des ministres avait convenu que, afin de faciliter le confinement des plus petits – un total de 6, 8 millions d’enfants entre 0 et 14 ans – seraient autorisés à accompagner l’un de leurs parents pour les sorties déjà autorisées par le décret de l’état d’alarme: acheter, se rendre aux banques ou à la pharmacie.

Dans cette comparution, Montero a indiqué qu’il s’agissait d’un soulagement partiel de l’isolement et a fait appel à la responsabilité individuelle des parents afin que, lors de ces sorties, ils garantissent la sécurité des enfants, mais aussi des autres citoyens.

Cette annonce de Montero a eu lieu avant la réunion de la commission technique prévue pour hier, avec la représentation des membres de la vice-présidence de Pablo Iglesias, l’équipe de désescalade dirigée par la vice-présidente Teresa Ribera et le ministère de la Santé, et dans laquelle le Les membres du gouvernement de la formation violette ont compris que les détails de ces sorties allaient être précisés, comme Efe l’a appris de sources proches de la réunion.

La proposition de la Direction générale de l’enfance, dépendant de la vice-présidence de Pablo Iglesias, était d’alléger le confinement pour que les enfants puissent marcher et sortir dans la rue accompagnés de leurs parents, selon ces mêmes sources, qui ont donc montré leur surprise.

Et donc, après cette réunion et lors de la comparution d’Illa devant la presse pour expliquer le changement de décision, Pablo Iglesias a écrit sur son compte Twitter: “Nous sommes heureux que les recommandations que notre Direction générale des droits ait adoptées Enfants et adolescents. Dès dimanche prochain, garçons et filles pourront se promener accompagnés d’adultes. ”

Peu de temps auparavant, le porte-parole de United Podemos au Congrès, Pablo Echenique, a demandé à l’exécutif, dont fait partie sa coalition, “de rectifier rapidement” afin que, avec toutes les précautions, les enfants puissent se promener, une demande qui est venue après la Le maire de Barcelone et leader des communs, Ada Colau, a demandé une explication à l’annonce initiale du gouvernement: “Mieux vaut une courte promenade près de chez soi, plutôt que d’aller au supermarché ou à la banque. Il est urgent de clarifier cela lors de la réunion technique de cet après-midi “

En plus des partenaires gouvernementaux, des critiques et des surprises ont surgi dans de nombreux autres cas, car jusqu’à hier, le débat était centré sur la tranche d’âge des enfants qui allaient pouvoir partir, une fois que le président Pedro Sánchez a suggéré 12 ans ce dimanche, un âge qui a finalement été prolongé suite aux demandes de certaines communautés autonomes.

Pour cette raison, cela a été la confirmation que les enfants n’allaient pas pouvoir se promener, ce qui a généré une agitation générale tout au long de l’après-midi, qui sont devenus des reproches une fois la rectification de l’exécutif connue.

Ainsi, après que la porte-parole du Parlement, Cayetana Alvarez de Toledo, a qualifié de “folie” la mesure initiale de secours aux mineurs, le secrétaire général du PP, Teodoro García Egea, a demandé au pouvoir exécutif de clarifier les conditions de l’assouplissement de la le confinement des petits avant l’extension de l’état d’alarme, où il est inclus, est voté demain au Congrès.

Le président de la Cs, Inés Arrimadas, a critiqué la “confusion” générée: “Le gouvernement n’avait d’autre choix que de rectifier”. “Les familles ne savent même pas dans quelles conditions elles pourront marcher avec leurs enfants lundi”, a indiqué un message sur les réseaux sociaux, dans lequel il demandait que ce type de mesures soit convenu et planifié.

Gabriel Rufián, de l’ERC, s’est également prononcé contre la mesure annoncée dans la matinée, qui a reconnu que “laisser sortir les enfants ne les laissait pas accompagner leurs parents dans les courses”. “Les tranches horaires établies par âge et zones de jeu ont été activées et contrôlées”.

Bien que la Catalogne ait évité d’appeler à désobéir aux instructions de l’État, le ministre de la Présidence, Meritxell Bud, a demandé le retour des pouvoirs pour gérer le manque de contrôle.

Le président de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, était l’un des présidents autonomes qui a également demandé un changement de position au gouvernement dans sa proposition initiale, qui n’a pas non plus convaincu l’Association espagnole de pédiatrie car, à son avis, l’objectif de Ces sorties permettent à l’enfant de prendre l’air et de pouvoir se promener ou courir dans un environnement proche et contrôlé.

En Italie, les mesures visant à assouplir le placement des enfants ont également fait l’objet d’une grande polémique entre le 31 avril et le 1er avril, mais en sens inverse, la Région de Lombardie, la plus touchée par la pandémie, rejetant que les mineurs ils pourraient se promener avec l’un de leurs parents, auquel le Premier ministre Giusepp Conte a dû expliquer: “Nous n’avons pas autorisé une heure de marche pour les enfants, nous disons seulement que si un parent va faire les courses, il peut le faire avec un enfant. “