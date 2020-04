Le gouvernement rectifie: les enfants pourront se promener à partir du 26 | La politique

Les enfants jusqu’à 14 ans pourront sortir se promener à partir du 26 avril, avec lequel le gouvernement rectifie la mesure approuvée ce matin qui autorisait uniquement les mineurs à sortir pour accompagner un adulte dans des activités telles que se rendre au supermarché, pharmacie ou banque.

Cela a été annoncé lors d’une conférence de presse par le ministre de la Santé, Salvador Illa, qui a rejeté cette rectification et a assuré que “c’est un gouvernement qui écoute”, aux experts et à la société.

La mesure approuvée ce matin par le Conseil des ministres, qui concerne un total de 6,8 millions d’enfants entre 0 et 14 ans, a provoqué un émoi dans les organisations de santé, les communautés autonomes et les partis politiques, dont Podemos, partenaire du gouvernement, en faveur de que les enfants pouvaient se promener et ne pas entrer dans des établissements fermés.

Illa a expliqué que le décret de l’état d’alarme, dont la prolongation sera demandée demain par le Congrès des députés, lui permet en tant que ministre de la Santé de prendre “certaines décisions pour soulager l’isolement” et a donc décidé d’autoriser les enfants peuvent faire des promenades à partir de dimanche prochain.

Interrogée sur ce que signifie faire des promenades, Illa a répondu que “faire des promenades, c’est faire des promenades” et a déclaré que dans les prochains jours, des détails sur la distance et le temps maximum seront proposés, sur la base des recommandations des experts.

“Faire une promenade, c’est faire une promenade et ne pas nécessairement aller dans un établissement spécifique, qui peut également être accompagné d’adultes”, a-t-il déclaré.

Le ministre de la Santé a indiqué que ce même samedi, il rendrait l’arrêté correspondant afin qu’il puisse être exécuté dimanche, si le décret d’alarme est ratifié demain.

En outre, il a annoncé qu’à partir de cet après-midi, il travaille avec la Vice-présidence aux droits sociaux sur un ensemble de recommandations qui seront annoncées lorsqu’elles seront arrêtées, afin de garantir “une sécurité et une protection maximales” aux enfants qu’ils accueillent. à la mesure.

Le ministre a assuré que toutes les décisions sont prises sur la base de preuves scientifiques et, concernant la position de la Catalogne, encourageant ses citoyens à suivre les mesures de manque de confiance de la Generalitat et non celles du gouvernement central, Illa a été convaincue que “tout le monde respectera les mesures”.

Il a rappelé que le décret de l’état d’alerte lui permet de prendre des “mesures de secours”, qu’il adoptera “à l’écoute de tous et de manière très particulière à ceux qui apporteront des preuves scientifiques”.

Cependant, il a précisé que toutes restent des semaines difficiles, raison pour laquelle il agira avec la “prudence maximale”.

L’Association espagnole de pédiatrie célèbre la rectification et, dans l’attente des détails qu’elle peut fournir sur les mesures de sécurité qui doivent entourer les sorties des enfants, cette société souligne l’importance pour les enfants et les adolescents de maintenir des mesures de distanciation sociale. .