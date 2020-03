Le gouvernement se mettra d’accord sur des mesures économiques si l’épidémie de COVID-19 se prolonge | Couverture

La ministre des Finances et porte-parole de l’exécutif, María Jesús Montero, a annoncé ce jeudi que le gouvernement espagnol préparait une batterie de mesures de relance qui “pourraient survenir en cas de prolongation de l’épidémie de coronavirus et de son impact économique. être plus grand. “

Montero, qui a fait ces déclarations avant d’assister à l’inauguration du nouveau délégué gouvernemental en Cantabrie, Ainoa Quiñones, a rappelé que l’épidémie est actuellement en Espagne et qu’il n’est pas nécessaire de “prendre des mesures supplémentaires”.