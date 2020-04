Le gouvernement sépare les départs d’adultes et d’enfants par tranches horaires | La politique

Tous les citoyens pourront sortir dans la rue à partir du samedi pour se promener et pratiquer un sport individuel une fois par jour, à l’exception de ceux qui présentent des symptômes et sont isolés, mais pour éviter les foules, différentes tranches horaires sont établies pour les groupes de population: les gens personnes âgées et dépendantes; enfants jusqu’à 14 ans; et le reste des adultes et des adolescents (de 14 à 70 ans).

Ainsi, les personnes entre 14 et 70 ans peuvent sortir entre 6 et 10 heures du matin ou entre 8 et 11 heures le soir; Ces promenades doivent se faire dans un rayon d’un kilomètre du domicile, d’une durée d’une heure et avec une personne avec qui vous vivez.

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a expliqué que les promenades doivent être effectuées en respectant la distance de sécurité et que, dans ce même créneau horaire, vous pouvez sortir pour faire du sport, individuellement-sans contact physique-, toujours dans la municipalité de la qui réside -dans ce cas la durée n’est pas restreinte-.

Les personnes à charge qui doivent être accompagnées d’un soignant et de plus de 70 ans peuvent partir entre 10 et 12 ou entre 7 et 8 dans l’après-midi, tandis que pour les enfants de moins de 14 ans le créneau horaire est limité. avait permis jusqu’à présent: ils pourront partir entre 12h et 7h dans l’après-midi (cette semaine c’était entre 09h00 et 21h00)

“La distance limite pour le sport est la municipalité elle-même et pour la marche, à un kilomètre de la municipalité”, a déclaré Illa, après avoir rappelé qu’il n’y aura pas de plages horaires pour les populations de moins de 5 000 habitants (où 12% des environ), ce qui peut se faire entre 06h00 et 23h00.

Le ministre a annoncé que “demain ou après-demain” un guide sera publié avec les détails de la réglementation pour mener à bien ces activités, dont les citoyens qui présentent des symptômes ou qui sont en quarantaine ou en isolement familial sont expressément exclus.

Une autre mesure de secours dans le cadre de la désescalade annoncée ce jeudi est que les activités sont autorisées dans les jardins individuels au sein de la même commune, bien que cette limite puisse être dépassée pour le soin des animaux, avec la recommandation de faire un minimum de déplacements. possible et respectent toujours les normes d’hygiène et de protection.

Lors de sa comparution à Moncloa, le ministre a également déclaré qu’il était “concluant” que l’état d’alarme a fonctionné et que, pour mettre correctement en œuvre le processus de désescalade, “la libre circulation doit être restreinte”, à quel point Il en a profité pour se rappeler qu’il est passé d’une augmentation quotidienne des infections de 35% le 14 mars à 0,6% au cours des dernières 24 heures.

Par conséquent, il a insisté sur le fait qu’il était “essentiel” de maintenir les restrictions de mouvement pendant le processus de désescalade, qu’il a décrit comme très complet et pour lequel “il n’y a pas de manuel d’instructions”.

Le gouvernement ne va reprocher à personne, car il a “un seul adversaire”, COVID-19, et se concentre sur sa lutte, selon le ministre, qui a rappelé que le président, Pedro Sánchez, avait fait des offres répétées avec le “main tendue” pour le combattre avec unité et concentrer les efforts collectifs sur la reconstruction du pays une fois la pandémie surmontée.

Quelques heures plus tôt, lors de sa comparution au Congrès, le ministre de la Santé a répondu aux groupes d’opposition, qui dans leur ensemble ont critiqué le plan de désescalade du gouvernement, qu’ils ont qualifié de gâchis, et ont regretté que lors de cette nomination parlementaire, aucun Les détails des sorties que le ministre a ensuite expliqué depuis le palais de Moncloa leur ont été détaillés.

“Je vais donner des instructions pour qu’ils aient en temps réel les informations des ordres que je signe”, a déclaré le ministre, sur un ton de reproche général de la part de l’opposition, à qui il a réitéré les porte-parole, bien que les données de l’épidémie se passent bien. nous devons continuer à être très prudents. “Nous sommes confrontés à une situation sans précédent qui nous fait voir l’importance de la responsabilité individuelle dans la santé de tous les citoyens”, a-t-il souligné.

Il a insisté sur le fait que vous ne pouvez pas baisser la garde et a admis qu’il y a encore des semaines “difficiles” pour le système de santé.

“Nous sommes sur la bonne voie, mais nous devons rester prudents et vigilants car il y a encore des moments difficiles”, pour lequel il a prévenu que cela ne valait pas la peine de prendre des risques.