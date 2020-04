Le gouvernement sera flexible avec les propositions de la LACC sur les unités territoriales | La politique

Le gouvernement sera flexible avec les propositions des communautés autonomes concernant les unités territoriales dans lesquelles les phases du plan de désescalade vont être développées, que la proposition de l’exécutif soit la province, tant que ce territoire est facilement isolable dans cas nécessaire.

Cela a été indiqué ce jeudi par le ministre de la Santé, Salvador Illa, lors de sa comparution au Congrès des députés au cours de laquelle il a rappelé que la proposition de l’exécutif est que l’élaboration des phases du plan soit effectuée par les provinces ou les îles mais “la Le gouvernement est flexible à toute autre proposition qui, dans les différents territoires, est considérée comme plus réalisable. “

Celui-ci a été transféré par le gouvernement aux conseillers régionaux, à condition que cette unité territoriale soit “facilement isolable si nécessaire”.

Illa a souligné que l’élaboration de ce plan sera un processus flexible qui sera basé sur des critères communs, qui fournira des informations robustes et fiables et qui sera appliqué en collaboration et coopération absolue avec toutes les communautés.

En fait, le ministre de la Santé a veillé à ce que plus de 80% des propositions faites par toutes les communautés autonomes soient intégrées.

La désescalade – a-t-il expliqué – sera déterminée par la situation de chacun des territoires en fonction des indicateurs de santé, de mobilité, sociaux et économiques et chaque étape d’une phase à l’autre sera précédée d’une période de 14 jours “, le temps que nous permettra de voir l’effet des nouvelles mesures sur la transmission du virus “, a-t-il souligné.

“Nous devons tous être très conscients que la prudence et la vigilance doivent guider chacune de nos démarches, sans pour autant perdre le respect du virus”, a déclaré le ministre de la Santé.