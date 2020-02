Le gouvernement tient sa première réunion informelle dans une ferme de Tolède | La politique

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, et tous ses ministres, ont tenu ce samedi leur première réunion informelle à la ferme Toledo de Quintos de Mora, Los Yébenes, où ils analyseront l’agenda législatif du quartier et chercheront également à “graisser” leurs relations politiques et personnel

Quand un mois et un jour de l’inauguration de Sanchez sont remplis, les ministres font face ce samedi à partir de neuf heures du jour conçue comme une séance de travail en deux temps, interrompue par une pause pour la nourriture informelle, selon des sources de l’exécutif.