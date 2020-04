Le gouvernement transfère 14 000 millions aux communautés pour faire face à la crise | La politique

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a mis ce dimanche à la disposition des communautés autonomes un poste “extra-liquidité” d’une valeur de 14 000 millions d’euros pour faire face au coronavirus.

Lors de la conférence de presse après la vidéoconférence que Sánchez a eue avec les présidents régionaux, le ministre des Transports, José Luis Ábalos, a insisté sur le fait qu’il s’agit d’un “mécanisme absolument extraordinaire”, à un moment où les communautés se soulèvent des problèmes de liquidité “à l’unanimité” pour faire face aux dépenses et à la masse salariale.

Cependant, et en ce qui concerne le fait que certaines communautés ont prétendu qu’il ne s’agissait pas d’un nouveau fonds, puisque 5,5 milliards des 14 000 proviendraient de l’avance de la liquidation de 2018, Ábalos a reconnu qu’il y avait une “avance sur certains revenus”, mais dans le but de “contribuer à satisfaire” les besoins des communautés autonomes.

“Le chiffre de 14 milliards est le cumul des différentes contributions liées au financement régional, anticipant quelques revenus”, a admis le responsable des transports.

Et il a expliqué que les 14 000 millions proviennent de différents instruments financiers, en particulier le système de financement autonome et le fonds autonome de liquidité et de facilité financière, entre autres.

Le Ministre de la santé, Salvador Illa, était également présent à la conférence de presse, qui a évoqué << le processus de transition ou de désescalade >> de l’isolement dans lequel travaille le Gouvernement et pour lequel la collaboration des communautés a été demandée aujourd’hui. autonome.

A la question de savoir si le président de la Generalitat, Quim Torra, a exigé lors de la réunion télématique la gestion de l’absence de confinement en Catalogne, Illa s’est borné à répondre que cette tâche “correspond au gouvernement de l’Espagne”.

Le ministre a indiqué que cette semaine il y avait une réunion technique avec les communautés autonomes, lundi il y aura une autre réunion “plus politique” mais “tout le monde sait que dans le cadre du décret d’alarme les décisions correspondent au gouvernement de la nation”.

Illa a également évoqué le rôle des soins primaires dans cette désescalade et a assuré qu’il sera essentiel dans la transition, tant dans la détection précoce des cas que dans le suivi des cas mineurs qui doivent être soumis à l’isolement.

Concernant la phase de désescalade et si elle se fera par tranche d’âge, Illa a rappelé que les premiers à sortir seront les enfants, bien que la proposition soit analysée mardi au Conseil des ministres.

Concernant les personnes âgées, il a indiqué que les différentes propositions faites par les communautés autonomes seront désormais étudiées “et que des mesures seront prises sur la base des preuves scientifiques”.

Le ministre de la Santé a insisté pour que le gouvernement étudie une formule non homogène prenant en compte “la réalité épidémiologique de chaque territoire, qui ne doit pas nécessairement coïncider avec des unités administratives telles que les communautés autonomes”.

La ministre de la Défense Margarita Robles, également présente à la conférence de presse, a souligné le bon ton maintenu lors de la réunion face à une crise dans laquelle “il ne peut y avoir de positions partisanes”, pour laquelle elle a remercié les présidents pour leur “participation”. critique “, qui” est toujours constructif en démocratie “.

Et il a appelé à la prudence avant l’arrivée de la désescalade, moment auquel vous ne pouvez pas “baisser la garde” pour “ne pas revenir sur vos pas”. “Ce virus, nous allons tous le battre ensemble, quelle que soit la couleur politique”, a-t-il déclaré.

Concernant la durée de l’opération Balmis de l’armée pour combattre le COVID-19, il a commenté “qu’elle sera adaptée aux circonstances et à l’évolution de la pandémie elle-même”.

Dans la même apparition dans la presse et concernant la future désescalade des interdictions, le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande Marlaska, a déclaré que les actions des forces et organes de sécurité “seront adaptées”. “Espérons que la vitesse soit plus rapide que lente dans le retour à la normalité”, a-t-il ajouté.

La Grande-Marlaska a réitéré que les agents agissent avec des paramètres de “proportionnalité et de nécessité”, et conformément “à toutes les garanties propres à l’état de droit” lorsqu’ils dénoncent les citoyens qui violent les restrictions fixées en état d’alarme . EFE

bf-mt-lca / jj