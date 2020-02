Le gouvernement va réformer la loi sur la chaîne alimentaire et discuter de la vente à perte | Économie

Le gouvernement s’est engagé à réformer la loi sur la chaîne alimentaire cette année et à inclure dans le projet d’étude le débat sur la pratique de la vente à perte (en dessous des coûts de production), l’une des principales revendications. du secteur agroalimentaire.

Il a été avancé ce lundi par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Luis Planas, après avoir tenu la première réunion de la table de dialogue agricole avec les organisations Asaja, COAG et UPA, créée après les manifestations menées par le secteur la semaine dernière et que Ils se poursuivront dans les prochains jours.