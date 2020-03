Le gouverneur de Californie déclare que le virus est susceptible de réduire les dépenses de l’Etat – . Miami (51)

Avec près de 40 millions de personnes piégées dans leurs maisons par le coronavirus, le gouverneur de Californie a averti mardi les agences d’État de se préparer à recevoir moins d’argent du gouvernement, ce qui est susceptible de reporter de nombreux plans de dépenses ambitieux de l’État.

Citant une “forte baisse de l’activité économique”, le directeur du budget du gouverneur Gavin Newsom a écrit dans une lettre à toutes les agences de l’Etat “qu’elles ne devraient pas s’attendre à un financement complet pour les propositions nouvelles ou existantes”.

Cela signifie que certains des plans de Newsom aidés par un excédent prévu de milliards de dollars pourraient être suspendus. Son projet de budget de janvier comprenait des plans pour la Californie pour fabriquer et vendre ses propres médicaments génériques, créer au moins quatre nouvelles agences d’État et fournir une assurance maladie financée par le gouvernement aux personnes âgées à faible revenu vivant illégalement dans le pays.

Daniel Cuesta, expert en crédit et finance, explique comment l’accord préliminaire du Sénat pourrait se traduire dans l’économie familiale.

“Nous allons tout revoir”, a déclaré le porte-parole du département des finances, H.D. Palmer.

La Californie est le dernier État à avoir signalé des problèmes budgétaires dus au coronavirus. L’Arkansas fait face à un déficit de 353 millions de dollars, tandis que des États comme New York, le New Jersey et l’Oregon ont mis en garde contre une baisse des revenus.

La Californie est particulièrement vulnérable car elle dépend fortement des impôts sur les gains en capital des riches. Près de la moitié des impôts sur le revenu des particuliers de l’État proviennent des 1% de travailleurs les plus riches, dont les revenus dépendent de la santé de la bourse.

Au cours du mois de février, la Californie avait collecté 88,8 milliards de dollars d’impôts, soit plus de 1,2 milliard de plus que les responsables de l’État ne l’avaient prévu.

Mais plus tôt ce mois-ci, le bureau non partisan de l’analyste législatif a rapporté qu’une analyse préliminaire indique “une très forte probabilité” que les recettes fiscales de la Californie sur les gains en capital “soient plusieurs milliards de dollars inférieures”. que ce que les représentants de l’État avaient prévu.

Le député Phil Ting, un démocrate de San Francisco qui est président de la commission du budget de l’Assemblée, a déclaré mardi qu’il s’attend à ce que la plupart des agences d’État obtiennent le même montant d’argent l’année prochaine qu’elles l’ont fait cette année, à quelques exceptions près. .

Mais il s’attend à ce que les législateurs augmentent les dépenses sur trois des plus gros problèmes de l’État: les coronavirus, les sans-abri et les incendies de forêt.

“Il n’y aura vraiment pas beaucoup de place pour beaucoup plus”, a déclaré Ting.

Les législateurs ont déjà plongé dans les réserves de la Californie pour donner à Newsom jusqu’à 1 milliard de dollars pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, l’argent que le gouverneur a utilisé pour louer des hôpitaux qui risquaient de fermer et donner de l’argent aux gouvernements locaux pour éviter la propagation du virus parmi leurs populations de sans-abri.

Mais Ting a déclaré que les législateurs pourraient aller plus loin, en passant éventuellement leur propre version d’un stimulus économique qui donnerait aux Californiens touchés par le virus de l’argent. Ce que fait la Californie dépendra probablement du type d’aide que le Congrès approuve, le cas échéant.

La lettre de Newsom indique la fin probable des excédents abondants dont l’État a bénéficié ces dernières années, alimentés par une économie forte marquée par 10 années consécutives de croissance de l’emploi. Lundi, Newsom a déclaré que l’État avait en moyenne environ 2 500 demandes de prestations de chômage par semaine. Aujourd’hui, l’État enregistre en moyenne plus de 106 000 demandes par semaine.

Les détails spécifiques de la proposition de budget actualisée de Newsom ne seront pas disponibles avant mai. Mais les groupes de défense creusent, se préparant à des combats de financement beaucoup plus difficiles.

Anthony Wright, directeur exécutif du groupe de défense des droits des consommateurs Health Access, a déclaré qu’il inciterait Newsom à respecter son plan visant à étendre les prestations de santé financées par le gouvernement aux personnes à faible revenu de 65 ans et plus qui vivent. illégalement dans le pays.

Il couvrirait quelque 27 000 personnes et coûterait jusqu’à 350 millions de dollars une fois entièrement mis en œuvre.

“L’extension de la couverture au groupe à haut risque qui est actuellement exclu de la couverture était de mauvais augure dans le budget de janvier et continue d’être urgente maintenant”, a déclaré Wright.

