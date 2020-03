Le gouverneur de la Floride annonce un centre de test mobile pour les coronavirus – Telemundo Miami (51)

“Le personnel de santé, les travailleurs de première intervention tels que la police, les pompiers et ceux qui travaillent dans les centres de gestion des urgences, qui présentent des symptômes de coronavirus. Et les personnes âgées, 65 ans et plus, qui présentent des symptômes respiratoires de coronavirus, ou qui ont voyagé sur des bateaux de croisière ou dans des zones touchées, ou qui ont des troubles immunitaires “, a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

Ces personnes n’ont pas besoin d’un rendez-vous dans ce

nouveau centre de test du coronavirus des voitures qui ouvre ce vendredi ici

au CB Smith Park, situé à Pembroke Pines.

“Ces centres seront destinés aux personnes qui viennent dans leur voiture, pas à celles qui viennent à pied ou à vélo”, explique le gouverneur.

Du comté de Broward pour l’exploitation du centre de test mobile des coronavirus.

Dans le comté de Broward, autre

deux centres de test des coronavirus. La Cleveland Clinic à Weston a commencé

les tests, au Krupa Center, au 3250 Meridian Parkway. Qui ont

L’ordonnance de votre médecin pour l’examen peut prendre rendez-vous en appelant

téléphone.

Pendant ce temps, au Broward Health Hospital, à

Pompano Beach a ouvert un autre centre de test similaire.

Préoccupé par les patients âgés,

ceux qui ont des problèmes chroniques comme le diabète, l’insuffisance cardiaque,

problèmes respiratoires. Ces individus sont plus susceptibles de

complications.

Le gouverneur a également déclaré que dans la prochaine

jours, il y aura plus de tests disponibles pour

d’autres segments de la population.

.