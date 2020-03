Le gouverneur de l’Ohio conteste la décision d’un tribunal et ordonne la suspension des primaires – Telemundo Miami (51)

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a contesté une décision de justice rendue lundi et a ordonné la suspension des primaires présidentielles démocrates mardi dans cet état.

Richard Frye, un juge du tribunal des causes communes du comté de Franklin, a rejeté lundi une pétition lancée par DeWine, visant à reporter à juin les primaires locales prévues pour mardi en raison de la crise des coronavirus.

Cependant, le gouverneur a annoncé lundi soir que les bureaux de vote resteront fermés mardi, alors qu’il y aura également des primaires en Illinois, en Floride et en Arizona.

“Pendant cette période où nous sommes confrontés à une crise de santé publique sans précédent, la tenue d’élections mardi forcerait les travailleurs aux urnes et les électeurs à s’exposer à un risque sanitaire inacceptable de contracter le coronavirus”, a-t-il déclaré dans un communiqué. de presse.

“La directrice du Département de la santé, la Dre Amy Acton, ordonnera la fermeture des bureaux de vote comme une urgence sanitaire. Alors que les centres de vote sont fermés mardi, le secrétaire d’État, Frank LaRose, cherchera un recours devant les tribunaux. d’étendre les options de vote afin que chaque électeur qui souhaite voter ait cette possibilité “, a-t-il ajouté.

Frye a refusé dans sa décision, reprise par les médias, de répondre à la demande de DeWine alors qu’il ne restait que 12 heures pour l’ouverture des points de vote.

“Il y a de nombreux facteurs à peser sur ce territoire inconnu pour dire que nous devrions retirer cela à la législature et aux élus de tout l’État et le jeter à un juge de la Cour commune de Columbus 12 heures avant les élections”, a-t-il déclaré dans sa décision le juge.

Dans une déclaration conjointe en réponse à cette décision, DeWine et LaRose ont déclaré que les citoyens de l’Ohio “ne devraient pas être obligés de choisir entre leur santé et exercer leurs droits constitutionnels”.

“La seule chose plus importante qu’une élection juste et libre est la santé et la sécurité des citoyens de l’Ohio”, ont-ils ajouté dans le communiqué.

DeWine avait initialement demandé un report des élections primaires après que 50 cas positifs de COVID-19 ont été signalés dans cet état.

“Je recommande que nous reportions le vote en personne jusqu’au 2 juin 2020”, a déclaré DeWine sur son compte Twitter.

Lors d’une conférence de presse, DeWine a justifié sa demande: “Nous ne pouvons pas dire aux gens de rester chez eux en raison de leur intérêt et en même temps, dire aux gens de voter.”

DeWine a admis qu’il n’avait pas le pouvoir de reporter unilatéralement les élections en Ohio, il a donc soutenu le procès intenté lundi par des électeurs individuels cherchant à reporter les élections jusqu’au 2 juin, mais surpris de l’ordre qu’il a rendu cette nuit-là.

Les plaignants estiment qu’ils pourraient être privés de leur droit de vote, car ils ne se sentent pas en sécurité à cause de leur santé pour aller voter, compte tenu des conditions actuelles causées par le coronavirus.

Le juge Frye a également déclaré qu’il n’y avait aucune preuve médicale suggérant que le vote serait plus sûr en juin, comme le défend le procès.

“Je comprends des informations que nous avons vues dans les médias nationaux que cela peut prendre des mois avant d’atteindre un point de stabilité ou un pic du virus et de ses taux de transmission”, a-t-il déclaré.

Les autres juridictions qui ont reporté leurs primaires sont la Géorgie, qui les a déplacées de la semaine prochaine à mai; La Louisiane, qui a déplacé son vote de début avril à juin; et Porto Rico, où les démocrates ont demandé de reporter les élections de la fin de ce mois à la fin du mois prochain.

