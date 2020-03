Le gouverneur du Texas annonce de nouvelles restrictions de voyage – . Miami (51)

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé dimanche un décret visant à restreindre le passage au Texas aux personnes arrivant de Louisiane, un État voisin qui compte près de deux fois plus de cas confirmés de COVID-19 au Texas.

L’abbé a déclaré qu’il accorderait une exemption à tout le personnel militaire, les services d’urgence, les infrastructures essentielles et les camions ou unités commerciales considérés comme essentiels en réponse à l’urgence sanitaire.

Il a précisé que les voyages non essentiels sont limités à partir de Miami, Atlanta, Detroit, Chicago, Californie et Washington. Les vols et les voyages en voiture depuis l’étranger sont faibles entre les mains des autorités fédérales.

Abbott a également ajouté que le Dallas Convention Center allait permettre d’accueillir jusqu’à 1 440 personnes avec COVID-19. Pour le moment, ils commencent avec 250 lits. Mais d’abord, ils utiliseront la capacité maximale des hôpitaux du Texas qui peuvent toujours traiter les patients infectés.

25 483 personnes ont été examinées dans l’État du Texas, soit une augmentation de 1000%, et 2 552 cas et 34 décès dans 118 comtés sont actuellement signalés au Texas.

Le gouverneur a expliqué que 176 patients sont hospitalisés depuis qu’ils sont sortis positifs. Seuls 10% qui ont été testés sont positifs et seulement un pourcentage inférieur sont ceux qui finissent par être hospitalisés.

Le nombre de personnes qui ont dû être hospitalisées est de 2%, il a donc dit qu’il y avait encore une capacité hospitalière. Mais ils veulent être préparés avec le Dallas Convention Center pour toute éventualité. Ils cherchent même à ouvrir un autre centre dans la région de Dallas / Fort Worth, où le plus grand nombre de 950 cas est enregistré dans 18 comtés et 15 décès. Le comté de Dallas compte 488 cas et 10 décès.

Le Texas a plus que doublé son nombre de lits d’hôpitaux disponibles pour les patients COVID-19, pour un total de 16 000 lits dans tout l’État, selon Abbott. Cela comprend une augmentation des lits et des ventilateurs des unités de soins intensifs.

